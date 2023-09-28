بالصور.. أمانة الطائف تشارك في إطلاق العديد من المبادرات التطوعية

وأولت أمانة الطائف، ومن خلال إدارة المشاركة المجتمعية اهتمامًا خاصًا بتمكين وتطوير القطاع الثالث "غير الربحي"، وعقدت اجتماعات تنسيقية مع الجمعيات الخيرية من شركاء الأمانة؛ لدورهم الاجتماعي والإنساني لتحقيق العديد من المستهدفات، والسعي لتوسيع دور هذا القطاع اجتماعيًا، وإبراز المبادرات المجتمعية وتنميتها، وتذليل الصعوبات والتحديات أمام القطاع بالتنسيق مع قيادات الجمعيات الخيرية، وتقديم الخدمات له ليتحول إلى قطاع أكثر فاعلية.