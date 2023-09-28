بالصور.. أمانة الطائف تشارك في إطلاق العديد من المبادرات التطوعية

تشارك أمانة الطائف، في إطلاق العديد من المبادرات التطوعية، بالتعاون مع جمعية "العون" الخيرية بالطائف، احتفاءً باليوم الوطني السعودي الثالث والتسعين في المحافظة، تتضمن توزيع الهدايا للجهات الحكومية والخاصة في الطائف.
ونظمت إدارة التطوع البلدي بأمانة الطائف، وجمعية "العون" الخيرية، زيارات لمديري الجهات الحكومية والأمنية بمكاتبهم، لتهنئتهم باليوم الوطني، وتقديم الهدايا التذكارية لهم.
وأيضًا نظمت زيارات ميدانية لسجون الطائف، ومراكز غسيل الكلى بالمحافظة، إضافة إلى توزيع الهدايا على رجال الأمن جميعًا.
وقالت أمانة الطائف لـ"سبق": إنها قدمت خلال اليوم الوطني، أكثر من 50 فرصة تطوعية للمتطوعين في الخدمات البلدية والنظافة العامة، وصحة البيئة والصحة العامة، وأعمال التشجير، وزيادة مساحة المسطحات الخضراء، ومبادرة المراقب المجتمعي، وإزالة الكتابات والرسوم والملصقات المشوهة بجدران المباني العامة وأعمدة الإنارة، وإقامة فعاليات توعوية تتضمن توزيع مطبوعات توعوية تحث على التطوع.
وساهمت هذه الجهود التي تابعها أمين الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي، في زيادة عدد المتطوعين تباعًا، وتوسيع فرص المشاركة لكل فئات المجتمع، وترسيخ مفاهيم وممارسات العمل التطوعي المستدام، والاستمرار في طرح مبادرات ترتقي بالعمل التطوعي البلدي، وأيضًا تحقيق التكامل لدعم دور القطاعات الحكومية في خدمة المجتمع وتنمية الموارد البشرية.
وتتيح الأمانة، فرص التطوع في المبادرات البلدية بالأمانة والبلديات المرتبطة بها للراغبين من خلال حسابها الخاص بالتطوع في المنصة الوطنية للعمل التطوعي، بهدف تعزيز دور المسؤولية الاجتماعية وبناء ثقافة العمل التطوعي الفاعل.
وكذلك دعم ابتكار فرص تطوعية في مسار التشوهات البصرية ورقابة جهود تحسين المشهد الحضري، وتسهيل عمل المتطوعين؛ بما يخدم المواطنين والمقيمين ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأولت أمانة الطائف، ومن خلال إدارة المشاركة المجتمعية اهتمامًا خاصًا بتمكين وتطوير القطاع الثالث "غير الربحي"، وعقدت اجتماعات تنسيقية مع الجمعيات الخيرية من شركاء الأمانة؛ لدورهم الاجتماعي والإنساني لتحقيق العديد من المستهدفات، والسعي لتوسيع دور هذا القطاع اجتماعيًا، وإبراز المبادرات المجتمعية وتنميتها، وتذليل الصعوبات والتحديات أمام القطاع بالتنسيق مع قيادات الجمعيات الخيرية، وتقديم الخدمات له ليتحول إلى قطاع أكثر فاعلية.
وتشير الإنجازات المتحققة لأمانة الطائف في هذا الجانب، إلى المضي قدمًا لتحقيق التوجهات الاستراتيجية للوزارة في القطاع غير الربحي، ومواصلة التنسيق مع الخيرية بالطائف والواقعة، تحت إشراف الأمانة لتعزيز آليات الدعم والتمكين التي تعزز عمل القطاع.
وذلك تماشيًا مع الدور الفاعل للقطاع غير الربحي في تنمية المجتمع وبناء الإنسان، وتشجيع العمل التطوعي، وتنمية مشاركة المجتمع في الأعمال التطوعية.