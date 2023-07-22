"أيتام جدة" تدرس مدى تأثير برامجها على مستفيديها وتحلل احتياجاتهم الراهنة والمتجددة

وأشار إلى أن هذه الدراسة تشارك فيها 100 أسرة شاركت في برامج الجمعية للعامين الماضيين، وتسعى إلى الوصول إلى مصفوفة متكاملة لأثر البرامج، وإلى تقرير متكامل لنتائج معدل قياس الرضا، وإلى تصنيف نتائج الاحتياج في كل مجال من مجالات البرامج وإلى تحديد خطة المسار التطويري لكل مشارك وإسقاط نتيجة التحليل الواقعية في مسار التطوير.