جمعية سفراء التراث تطلق مبادرة “#وجهتنا_الدلم” وتزور المحافظة لتعزيز الهوية الوطنية

أطلقت جمعية سفراء التراث برئاسة المهندس طلال الشرهان مبادرة #وجهتنا_الدلم، وذلك ضمن أنشطة الجمعية الهادفة إلى إبراز المواقع التراثية في مختلف مناطق المملكة وتعزيز الوعي بالهوية الوطنية والتاريخية.
وجاءت الانطلاقة بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية وعدد من المهتمين بالتراث وضيوف الفعالية من سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة الذين يشاركون في زيارة محافظة الدلم للاطلاع على معالمها التراثية ومواقعها التاريخية.
وأعرب المهندس الشرهان عن شكره وتقديره للجهات الداعمة والمشاركة، مؤكدًا أن المبادرة تسعى لتوثيق التجارب التراثية في المحافظات السعودية وتسليط الضوء على إرثها الثقافي والإنساني.
وفي إطار الزيارة، استقبل الشيخ سعد بن عبدالله بن غنيم – أحد أعيان ووجهاء محافظة الدلم – وفد الجمعية في استراحته، حيث رحّب بهم متمنيًا لهم طيب الإقامة ومؤكدًا عمق ما تزخر به المحافظة من إرث تاريخي ومعماري فريد.
واختُتمت الزيارة بتقديم رئيس مجلس إدارة الجمعية هدية تذكارية للشيخ سعد بن غنيم تقديرًا لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، ثم تناول الجميع طعام الغداء في استراحة الشيخ.