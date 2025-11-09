جمعية سفراء التراث تطلق مبادرة “#وجهتنا_الدلم” وتزور المحافظة لتعزيز الهوية الوطنية

وفي إطار الزيارة، استقبل الشيخ سعد بن عبدالله بن غنيم – أحد أعيان ووجهاء محافظة الدلم – وفد الجمعية في استراحته، حيث رحّب بهم متمنيًا لهم طيب الإقامة ومؤكدًا عمق ما تزخر به المحافظة من إرث تاريخي ومعماري فريد.