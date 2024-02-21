"الفهاد": يوم التأسيس استذكار لتاريخ المملكة وعراقة حضارتها السامقة

وأوضح "الفهاد" أن بلادنا تَسْعَدُ هذه الأيام بذكرى يوم التأسيس، الذي يُعد مُنطلقًا لوثبة كبرى امتدت نجاحاتها حتى وقتنا الحاضر، إضافةً إلى كونه يومًا تاريخيًا شاهدًا على ثلاثة قرون متصلة مرَّت على تأسيس الدولة السعودية، ويعد استذكارًا لعراقة تاريخ هذه الدولة وحضارتها المتجذرة وما وصلت إليه الآن من مكانة وثقل سياسي واقتصادي على مستوى العالم، وتحولات عظيمة تنموية متجددة لنهضة شاملة في إطار رؤية "السعودية 2030".