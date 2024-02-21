"الفهاد": يوم التأسيس استذكار لتاريخ المملكة وعراقة حضارتها السامقة

رفع مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان المهندس ظافر بن عايض الفهاد، التهنئة إلى القيادة الرشيدة والشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى يوم التأسيس الذي يُصادف 22 فبراير من كل عام.
وأوضح "الفهاد" أن بلادنا تَسْعَدُ هذه الأيام بذكرى يوم التأسيس، الذي يُعد مُنطلقًا لوثبة كبرى امتدت نجاحاتها حتى وقتنا الحاضر، إضافةً إلى كونه يومًا تاريخيًا شاهدًا على ثلاثة قرون متصلة مرَّت على تأسيس الدولة السعودية، ويعد استذكارًا لعراقة تاريخ هذه الدولة وحضارتها المتجذرة وما وصلت إليه الآن من مكانة وثقل سياسي واقتصادي على مستوى العالم، وتحولات عظيمة تنموية متجددة لنهضة شاملة في إطار رؤية "السعودية 2030".
واختتم الفهاد كلمته سائلاً الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يحفظ بلادنا ويديم أمنها واستقرارها.