جدة.. 3 اتفاقيات بين برنامج "لنبادر" وعدد من الجهات لتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

رعى محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي بمقر المحافظة اليوم، توقيع 3 اتفاقيات تعاون مشترك بين برنامج "لنبادر"، وجمعية ترميم للتنمية، والجمعية النسائية الخيرية الأولى، وولادة حلم للاستشارات الإدارية.