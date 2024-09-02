"المالكي" مديرًا عامًا لفرع هيئة الهلال الأحمر بالباحة

يذكر أن سلطان المالكي، كان مديرًا لمكتب الهيئة بمحافظة جدة، وقد تدرج في عمله بالهيئة، بداية من العمل الميداني، مكتسبًا الكثير من الخبرات بمجال العمل الإسعافي الفني والإداري، حتى منصبة الحالي، مديرًا عامًا لفرع الهيئة بمنطقة الباحة.