"المالكي" مديرًا عامًا لفرع هيئة الهلال الأحمر بالباحة

أصدر رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسى، اليوم الاثنين، قرارًا بتكليف سلطان سعد محمد المالكي، مديرًا عامًا لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة.
وباشر "المالكي" عمله، بجولة على إدارات فرع الهيئة بالمنطقة، والتقى بقيادات الفرع والموظفين، وسمع شرحًا عن أعمال الإدارات وأبرز المهام المنوطة بها.
وأعرب عن شكره وتقديره لرئيس الهيئة على الثقة الممنوحة له، مؤكدًا أن هذا التكليف إنما هو مسؤولية تستوجب العمل بكل تفان لتحقيق التطلعات في ظل حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- والمثابرة بكل ما يحقق أعلى معايير الأداء والتميز فيه.
يذكر أن سلطان المالكي، كان مديرًا لمكتب الهيئة بمحافظة جدة، وقد تدرج في عمله بالهيئة، بداية من العمل الميداني، مكتسبًا الكثير من الخبرات بمجال العمل الإسعافي الفني والإداري، حتى منصبة الحالي، مديرًا عامًا لفرع الهيئة بمنطقة الباحة.