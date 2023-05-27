طلاب وطالبات تعليم ظهران الجنوب يشاركون في التجارب العلمية حول الفضاء

بدأت اليوم السبت، أولى التجارب العلمية حول الفضاء، والتي شارك فيها أكثر من 50 طالبًا وطالبة، بتعليم ظهران الجنوب في عددٍ من المدارس ضمن أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة على الأرض، وذلك من خلال الارتباط اللحظي مع تجارب رائدي الفضاء السعوديين علي القرني وريانة البرناوي في محطة الفضاء الدولية.
وأوضح مدير التعليم في ظهران الجنوب طارق بن علي آل فرحان، أنه تم اليوم مشاركة التجربة التفاعلية "انتشار الألوان السائلة" عبر البث المباشر مع رائدي الفضاء، والتي شارك فيها طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية من عددٍ من المدارس بتعليم المحافظة، مشيرًا إلى أنه أُتيح للطلبة مشاركة تجاربهم، واطلعوا على تفاصيل الحياة على متن محطة الفضاء الدولية.
وأضاف "آل فرحان" أنه "سيتم غدًا الأحد، مشاركة تجربة (الطائرات الورقية الفضائية) لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة، وستُجرى تجربة (أنماط انتقال الحرارة)، لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية، يوم الاثنين".
يُذكر أن محطة الفضاء الدولية تمتلك برنامج اتصال لاسلكيًا خاصًا بها (ARISS) يهدف إلى إلهام الطلاب والطالبات في جميع أنحاء العالم؛ لتطوير مسيرتهم وتنمية شغفهم العلمي، عبر تمكين الطلبة بإجراء الاتصال مع طاقم محطة الفضاء الدولية.