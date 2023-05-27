طلاب وطالبات تعليم ظهران الجنوب يشاركون في التجارب العلمية حول الفضاء

وأوضح مدير التعليم في ظهران الجنوب طارق بن علي آل فرحان، أنه تم اليوم مشاركة التجربة التفاعلية "انتشار الألوان السائلة" عبر البث المباشر مع رائدي الفضاء، والتي شارك فيها طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية من عددٍ من المدارس بتعليم المحافظة، مشيرًا إلى أنه أُتيح للطلبة مشاركة تجاربهم، واطلعوا على تفاصيل الحياة على متن محطة الفضاء الدولية.