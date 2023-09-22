أمين جدة: الأوطان الحية هي التي تضيف لمرحلة "الاعتزاز بالتاريخ" إعادة تشكيل الحاضر وخلق المستقبل

وتابع: "يومًا بعد يوم يتحدث العالم عن ثقل المملكة في الاقتصاد العالمي بحيث لا ينعقد مؤتمر أو اجتماع أو تكتل اقتصادي مهم إلا والمملكة مدعوة إليه ومشاركة فيه، عدا عن المكانة السياسية المتزايدة والنفوذ الأدبي المؤثر للمملكة إقليميًا ودوليًا".