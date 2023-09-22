أمين جدة: الأوطان الحية هي التي تضيف لمرحلة "الاعتزاز بالتاريخ" إعادة تشكيل الحاضر وخلق المستقبل

أكد أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، واقعية رؤية المملكة 2030 التي اكتسبتها من التزامها ومجاراتها للعصر، فضلًا عن قيادتها لأوسع عملية تغيير في البنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمملكة.
واعتبر قاعدة الرؤية 2030 التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- ثالث القواعد في تاريخ الحضارات والدول، مشيرًا إلى ارتكازها على تخطيط متقن يوظف القدرات والإمكانات الحقيقية للبلاد وفي مقدمتها الشباب الصانع للمستقبل.
وقال "التركي": "ثمة قاعدة مستقرة ومستمرة عبر التاريخ لم تشذ عنها حضارة ولا دولة في الشرق أو الغرب وهي أنه بعد مرحلة التأسيس تأتي مرحلة التوطيد التي يستكمل فيها خلفاء المؤسس ترسيخ المكان وإرساء قواعد الدولة وتثبيت أركانها على الأرض، وهذا ما فعله جيل البناة الذين خلفوا المؤسس رحمهم اللّه جميعًا".
وأضاف: "تأتي بعد مرحلتي التأسيس وتوطيد المكان على خارطة الجغرافيا، مرحلة الرؤية وصنع المكانة على خارطة الحضارة، فالأوطان الحية العفية هي التي تضيف إلى مرحلة "الاعتزاز بالتاريخ" مرحلة "إعادة تشكيل الحاضر وخلق المستقبل".
ولفت إلى أن رؤية المملكة تقوم على التخطيط والإدارة الشاملة في منظومة متكاملة لإنجاز خطط ومشاريع مفصلة أحدثت تغييرات واسعة وجذرية وعميقة نعايش مكتسباتها يومًا بعد يوم لا عامًا بعد عام".
وأشار إلى أن المملكة وشعبها يعايشون يومًا بعد يوم مدى الارتقاء بجودة حياة المواطن وبمستوى معيشته في شتى مناحي حياته، وأثر الرؤية في فتح مغاليق فكرية وثقافية واجتماعية أعاقت مسيرة الوطن لعقود، وكيف صارت المملكة قِبلةً لكل من يقصد بيئة استثمارية شفافة ومتطورة ذات بنية تحتية وقانونية جاذبة.
وأفاد بتوسع تلك البيئة خارج الصندوق التقليدي المألوف حتى صارت تشمل مجالات عديدة؛ منها المجال الرياضي، إذ أصبح دوري كرة القدم السعودية سوقًا رياضيًا عالميًا تتناقل الوكالات أخباره.
وتابع: "يومًا بعد يوم يتحدث العالم عن ثقل المملكة في الاقتصاد العالمي بحيث لا ينعقد مؤتمر أو اجتماع أو تكتل اقتصادي مهم إلا والمملكة مدعوة إليه ومشاركة فيه، عدا عن المكانة السياسية المتزايدة والنفوذ الأدبي المؤثر للمملكة إقليميًا ودوليًا".
واعتبر الاحتفال باليوم الوطني هو ليس احتفالًا بالتاريخ فقط، وإنما احتفال بحاضر المملكة واستشراف لمستقبلها.
واستطرد في القول: "ليس في الذاكرة السعودية أعز ولا أغلى من ذكرى توحيد الوطن على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- لذلك يشرفني أن أرفع أصدق تهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ولكل مواطن ومواطنة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة".