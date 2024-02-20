الكلية التقنية للبنات بالرياض تحتفل بـ"يوم التأسيس" المجيد

نظمت الكلية التقنية للبنات بالرياض، الثلاثاء، احتفالاتها بـ"يوم التأسيس" المجيد، في أجواء بهيجة تحمل عراقة التاريخ وأصالة الماضي الذي يمتد لثلاثة قرون.
تضمنت الاحتفالية عرض جدارية تعبّر فيها منسوبات الكلية من هيئة تدريبية وإدارية، والمتدربات، عن فخرهن واعتزازهن بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع، وهن يرتدين الملابس والحلي التراثية التي تعود تصاميمها إلى ماضي مناطق المملكة العريق.
صاحب ذلك "مسابقة أجمل زي"، شملت توزيع جوائز من دار الأميرات للأزياء، وتقديم أكلات شعبية من جميع مناطق وطننا الحبيب، نالت استحسان الجميع.
وأعربت عميدة الكلية أسماء حكمي عن سعادتها بمشاركة منسوبات الكلية من كوادر ومتدربات في هذه الاحتفالية التي تعكس جليًا صدق الانتماء والفخر بماضينا، داعيةً المولى عز وجل، أن يديم على وطننا أمنه واستقراره في ظل قيادتنا الحكيمة أيدها الله.