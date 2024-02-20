الكلية التقنية للبنات بالرياض تحتفل بـ"يوم التأسيس" المجيد

وأعربت عميدة الكلية أسماء حكمي عن سعادتها بمشاركة منسوبات الكلية من كوادر ومتدربات في هذه الاحتفالية التي تعكس جليًا صدق الانتماء والفخر بماضينا، داعيةً المولى عز وجل، أن يديم على وطننا أمنه واستقراره في ظل قيادتنا الحكيمة أيدها الله.