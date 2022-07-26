نقل منها 334 حالة لمستشفيات المنطقة.. "هلال تبوك" يتلقى 470 بلاغاً خلال أسبوع

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بمنطقة تبوك نواف بن مياح العنزي، أن الهيئة كثفت برامجها التدريبية والمحاضرات التوعوية للتوعية بأهمية تعلم الإسعافات الأولية، وذلك ضمن دورها الاجتماعي لمواجهة الحالات الطارئة لا سمح الله حيث استفاد منها أكثر من 40 متدرباً ومتدربة خلال الأسبوع الماضي.