نقل منها 334 حالة لمستشفيات المنطقة.. "هلال تبوك" يتلقى 470 بلاغاً خلال أسبوع

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك أكثر من 470 بلاغاً خلال الأسبوع الماضي بلغ إجمالي الحالات المنقولة منها 334 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي تم تقديم الرعاية والخدمة الطبية الطارئة لها في الموقع 75 حالة.
وأوضح مدير عام فرع الهيئة بمنطقة تبوك نواف بن مياح العنزي، أن الهيئة كثفت برامجها التدريبية والمحاضرات التوعوية للتوعية بأهمية تعلم الإسعافات الأولية، وذلك ضمن دورها الاجتماعي لمواجهة الحالات الطارئة لا سمح الله حيث استفاد منها أكثر من 40 متدرباً ومتدربة خلال الأسبوع الماضي.
وأكد "العنزي" أن فرع الهيئة بمنطقة تبوك قد نفذ عدة مبادرات تطوعية تنوعت ما بين مبادرات صحية وتوعوية وبيئية ورياضية، شارك في تنفيذها 35 متطوعاً ومتطوعة بإجمالي عدد ساعات 954 فيما بلغ إجمالي المستفيدين من تلك البرامج والمبادرات التطوعية 300 فرد من أفراد المجتمع.