محافظ الليث يستقبل رئيس نادي الليث ولاعبي الكاراتيه لحصولهم على الحزام الأصفر

وأكد محافظ الليث أهمية دور الأندية الرياضية في رعاية فئة الشباب، وتلبية احتياجاتهم، واستقطابهم، وإشغال وقت فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، والاستثمار الأمثل للموارد والخبرات، وبناء وتفعيل الشراكات المجتمعية؛ لإيجاد بيئة رياضية جاذبة، والوصول إلى مكانة متقدمة في البطولات المختلفة.. منوهًا بما تحظى به الرياضة من اهتمام ودعم كبيرَيْن من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، وحرصها على توفير الإمكانات كافة التي تسهم في تطور الرياضة والشباب في جميع المجالات.