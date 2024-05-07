محافظ الليث يستقبل رئيس نادي الليث ولاعبي الكاراتيه لحصولهم على الحزام الأصفر

التقى اليوم الثلاثاء عمران بن حسن الزهراني، محافظ الليث، عبدالله بن محمد البصراوي، رئيس مجلس إدارة نادي الليث الرياضي، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة ولاعبو لعبة الكاراتيه؛ بمناسبة حصولهم على الحزام الأصفر الثاني من الاتحاد السعودي للكاراتيه، وهنأهم بهذه المناسبة متمنيًا لهم التوفيق والمنافسة في تحقيق البطولات القادمة.
واستعرض الزهراني خلال اللقاء استراتيجية النادي في الألعاب المختلفة والفئات السنية، ورفع مهارة اللاعبين، والمنافسة في الاستحقاقات المقبلة.
وأكد محافظ الليث أهمية دور الأندية الرياضية في رعاية فئة الشباب، وتلبية احتياجاتهم، واستقطابهم، وإشغال وقت فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، والاستثمار الأمثل للموارد والخبرات، وبناء وتفعيل الشراكات المجتمعية؛ لإيجاد بيئة رياضية جاذبة، والوصول إلى مكانة متقدمة في البطولات المختلفة.. منوهًا بما تحظى به الرياضة من اهتمام ودعم كبيرَيْن من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، وحرصها على توفير الإمكانات كافة التي تسهم في تطور الرياضة والشباب في جميع المجالات.
وعبّر" البصراوي" عن شكره لمحافظ الليث على دعمه وتحفيزه لمناشط ومشاركات النادي كافة، موضحًا أن عدد اللاعبين المسجلين في الكشوفات 550 لاعبًا ولاعبة، فيما بلغ عدد الألعاب المسجلة للنادي 28 لعبة.