وزير الصحة في ولاية جيقاوا النيجيرية يزور القافلة الطبية للندوة العالمية ويشيد بجهودها

زار وزير الصحة في ولاية جيقاوا بجمهورية نيجيريا الاتحادية القافلة الطبية التي تنفذها الندوة العالمية للشباب الإسلامي، وذلك بحضور مدير مكتب الندوة في نيجيريا.
وأعرب الوزير عن بالغ شكره وتقديره للندوة العالمية على ما تقدمه من جهود إنسانية وخدمات صحية نوعية تخدم المحتاجين، مشيدًا بمستوى الكادر الطبي والتنظيم داخل القافلة.
كما عبّر عن امتنانه الكبير للمملكة العربية السعودية على دعمها المتواصل للأعمال الإنسانية والإغاثية حول العالم، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس ريادتها وحرصها على خدمة الإنسان أينما كان.
وأبدى الوزير إعجابه بما شاهده خلال الزيارة، متمنيًا تعزيز التعاون في مجال تدريب وتأهيل الكوادر الطبية المحلية، ولا سيما في تخصص الجراحة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية بالولاية.