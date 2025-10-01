وزير الصحة في ولاية جيقاوا النيجيرية يزور القافلة الطبية للندوة العالمية ويشيد بجهودها

كما عبّر عن امتنانه الكبير للمملكة العربية السعودية على دعمها المتواصل للأعمال الإنسانية والإغاثية حول العالم، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس ريادتها وحرصها على خدمة الإنسان أينما كان.