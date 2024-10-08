مستشفى رماح العام يدشن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

وأكد المستشفى، أهمية تعزيز الوعي في المجتمع بفوائد التطعيم ضد الإنفلونزا، التي تشمل تقليل خطر الإصابة بالفيروس، والحد من انتشار العدوى، وتحسين صحة الأفراد، خاصةً بين الفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل كبار السن والأطفال ومصابي الأمراض المزمنة.