مستشفى رماح العام يدشن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

دشن مستشفى رماح العام، عضو تجمع الرياض الصحي الثاني، اليوم الثلاثاء، حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، بحضور محافظ رماح مبارك بن فايز آل مجلي.
وأكد المستشفى، أهمية تعزيز الوعي في المجتمع بفوائد التطعيم ضد الإنفلونزا، التي تشمل تقليل خطر الإصابة بالفيروس، والحد من انتشار العدوى، وتحسين صحة الأفراد، خاصةً بين الفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل كبار السن والأطفال ومصابي الأمراض المزمنة.
فيما أشاد المحافظ، بالجهود المستمرة للمستشفى في القطاع الصحي برماح.
وتستهدف حملة التطعيم جميع فئات المجتمع؛ حيث ينظمها تجمع المراكز الصحية بقطاع رماح؛ ما يعكس التزام التجمع بتوفير خدمات صحية متميزة ودعم الصحة العامة.