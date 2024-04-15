جمعية "كيان" تصنع الفرح لأبنائها الأيتام وتحقق أمنياتهم في عيد الفطر

شاركت جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة، أبناءها فرحة عيد الفطر المبارك؛ حيث ساعدت في تحقيق أمنيات 80 طفلاً وطفلة من الهدايا، وهم في غاية السعادة والفرح.
وتضمنت أمنيات الأطفال التابعين للجمعية، الحصول على دراجات هوائية، ومسابح، ومراجيح، وسيارات بريموت، ودمى.
جاء ذلك ضمن "برنامج العيد"، بالتعاون مع "فيان خدمة ذراع المجتمع"، لتحقيق عدد من أمنيات الأطفال من أبناء جمعية "كيان" من عمر 5 إلى 9 سنوات.
يذكر أنه من شروط تحقيق الأمنيات منع الألعاب الإلكترونية أو الأجهزة الكهربائية مثل الآيباد نظراً لفئتهم العمرية الصغيرة، حتى لا تؤثر عليهم سلباً.
وعلى صعيد آخر، وزعت الجمعية ليلة العيد، السلال الغذائية أيضاً على 157 أسرة، وإخراج زكاة الفطر على 88 أسرة. كما تم تفعيل بطاقة "منافذ" لـ221 أسرة؛ لشراء كسوة العيد.