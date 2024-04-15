جمعية "كيان" تصنع الفرح لأبنائها الأيتام وتحقق أمنياتهم في عيد الفطر

جاء ذلك ضمن "برنامج العيد"، بالتعاون مع "فيان خدمة ذراع المجتمع"، لتحقيق عدد من أمنيات الأطفال من أبناء جمعية "كيان" من عمر 5 إلى 9 سنوات.