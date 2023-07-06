"فرحة كيان فرحتين".. أقامت احتفالية في مكانين مختلفين ابتهاجًا بنجاح مستفيديها

في جو حميمي وعائلي بهيج، أقامت جمعية كيان للأيتام من ذوي الظروف الخاصة احتفالية "فرحة كيان" في مكانين مختلفين لتصبح الفرحة فرحتين، وذلك ابتهاجًا بنجاح مستفيديها وفرحة أسرهم بنجاحهم، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية كيان "سمها الغامدي"، وعضوات مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية المكلفة، ومنسوبات كيان، والمستفيدين، وأمهاتهم.
ونظمت "ريم العرفج" عضو مجلس الإدارة ومؤسسة فريق كلنا بركة التطوعي حفل "فرحة كيان" في "ووش"، حيث بدأ الحفل بعددٍ من الفقرات الهادفة والمفرحة منها: توزيعات العيد والهدايا لجميع الأبناء، وتدريبهم على لعب الكرة، وإجراء مسابقات كرة القدم بحضور مدرب متخصص، كما تم تقديم فقرة ألعاب الخفة بحضور مختص في ذلك، وفرح الأبناء من خلال ركن الرسم على الوجه ووجود المهرجة، كما استمتعوا بفقرة اللعب الحر.
إثر ذلك قدمت لهم العيديات وكوبونات العثيم، وتناولوا القهوة ووجبة العشاء. واستمتع الجميع في أجواء مليئة بالفرح والسرور ابتهاجًا بالنجاح والعيد، وشكروا المنظمة للحفل "ريم العرفج" وفريق كلنا بركة على مبادرتها الكريمة ودعوا لهم بكل خيرٍ وتوفيق.
من جانب آخر، قالت "ريم العرفج": نحن سعداء جدًا أنا وفريقي بركة التطوعي بما نقوم به تجاه أبنائنا الأيتام في جمعية كيان بهدف تدريبهم وتمكينهم ورسم الفرح والسعادة في نفوسهم، فشكرًا لمنحنا الفرصة الرائعة لنكون معهم في فرحة العيد وفرحة نجاحهم، وشكرًا لكل الداعمين والحضور.
من جهة ثانية، احتضنت "أكاديمية أسيست" حفل "فرحة كيان" بتنظيم من جمعية كيان ومشاركة فريق وطن طموح التطوعي الذي أشرفت عليه "الهنوف الرشيد"، وقالت: نحن اليوم مشاركون ومنظمون "حفل فرحة كيان"، حيث شاركنا بأركان ترفيهية مختلفة تهدف إلى مشاركتهم فرحتهم بالعيد وبنجاحهم.
ومن ضمن الأركان والفعاليّات التي قدمناها ركن رسم على الوجه، أركان التحديات، ركن التصوير الفوري، أركان الألعاب الحركية، ركن الرمل، ركن التلوين، ركن الكب كيك، ركن صناعة الإكسسوارات، ركن الميك أب، إضافةً إلى الركن التعريفي، وتوزيع التوزيعات والضيافة.
كما ابتهج الأبناء باللعب في ملعب كرة القدم وملعب كرة الطائرة وكرة الباذل، والألعاب الهوائية المتنوعة.
واشتمل الحفل على مسرح الفعاليّات والتحديات، حيث قدم الملحن والعازف عبد العزيز شرف وصلات جميلة من العزف على العود نالت إعجاب الجميع، وقدم الكابتن محمد المحسن فقرة المسابقات التي استمتع بها الأطفال وحصلوا على جوائز، ثم كانت مسيرة الناجحين، ثم استلام الهدايا وتقطيع كيكة النجاح وتناول وجبات العشاء، في حين قضى مستفيدو كيان أوقاتًا سعيدة ببهجة غامرة مرسومة على وجوه الجميع وضحكاتهم تملأ المكان.
وفي لقاءاتٍ سريعة عبّر الناجحون والناجحات عن فرحتهم بالنجاح بهذا الحفل البهيج وشكروا "سمها الغامدي" رئيس مجلس إدارة جمعية كيان على احتفاء الجمعية بهم، حيث قالت "نورة سعد: سعيدة جدًا بالحفل وسعيدة بتفوقي في دراستي، بينما قالت "خلود عبد الله خالد محمد": فرحت كثيرًا اليوم بالحفل وفرحت بنجاحي أيضًا، وأتمنى أن أصبح دكتورة، وبابتسامة جميلة قالت "أضواء سعيد سلطان الشهراني": أحب المدرسة وسعيدة بالحفل وبنجاحي وأتمنى أن أصبح معلمة.
وقالت "سمها بنت سعيد الغامدي" رئيس مجلس الإدارة بجمعية كيان بدورها: الحمد لله الذي أنعم على أبنائنا بالتميز والتفوق والنجاح، حيث غمرتني سعادة فائقة بنجاح أبنائي الأيتام، وغمرت الفرحة قلبي لكونهم سعداء، وأبارك لهم من الأعماق نجاحهم وأتمنى أن أراهم يحملون الشهادات العليا ويسهمون في بناء الوطن، وكل الشكر لعضو مجلس الإدارة "ريم العرفج" ولفريقها المتميز كلنا بركة ولكل ما قدمت لفرحة أبنائنا في كيان، والشكر موصول لـ "ووش" لاحتضانهم الحفل . كذلك أشكر "أكاديمية أسيست" لاحتضانها حفل "فرحة كيان" والشكر لكل الداعمين من الشركات والمؤسسات والمطاعم والأفراد وجزاهم الله خير الجزاء. ولموظفات وموظفي الجمعية على كل ما بذلوه من جهد وعطاء لإنجاح الحفل وإدخال السعادة على قلوب الأطفال وأمهاتهم، وشكرًا لكل الجهود المبذولة على نجاح حفل "فرحة كيان" ولكل الداعمين والحاضرين وكل عام وأبنائنا في تفوق ونجاح.
كذلك قالت الدكتورة "شذا العجلان" المدير التنفيذي المكلف في جمعية كيان: كانت ليلة مختلفة بجمالها وانتشار السعادة والفرح والمحبة بين من حضر كبيرًا أو صغيرًا مشاركًا، أو متطوعًا فالجميع مبتسم. وأبناؤنا تشع الفرحة من أعينهم، فما أجمله من شعور، وشكر الله جهودكم جميعًا ورفع بها درجاتكم وأنار قلوبكم بالإيمان.