"فرحة كيان فرحتين".. أقامت احتفالية في مكانين مختلفين ابتهاجًا بنجاح مستفيديها

وقالت "سمها بنت سعيد الغامدي" رئيس مجلس الإدارة بجمعية كيان بدورها: الحمد لله الذي أنعم على أبنائنا بالتميز والتفوق والنجاح، حيث غمرتني سعادة فائقة بنجاح أبنائي الأيتام، وغمرت الفرحة قلبي لكونهم سعداء، وأبارك لهم من الأعماق نجاحهم وأتمنى أن أراهم يحملون الشهادات العليا ويسهمون في بناء الوطن، وكل الشكر لعضو مجلس الإدارة "ريم العرفج" ولفريقها المتميز كلنا بركة ولكل ما قدمت لفرحة أبنائنا في كيان، والشكر موصول لـ "ووش" لاحتضانهم الحفل . كذلك أشكر "أكاديمية أسيست" لاحتضانها حفل "فرحة كيان" والشكر لكل الداعمين من الشركات والمؤسسات والمطاعم والأفراد وجزاهم الله خير الجزاء. ولموظفات وموظفي الجمعية على كل ما بذلوه من جهد وعطاء لإنجاح الحفل وإدخال السعادة على قلوب الأطفال وأمهاتهم، وشكرًا لكل الجهود المبذولة على نجاح حفل "فرحة كيان" ولكل الداعمين والحاضرين وكل عام وأبنائنا في تفوق ونجاح.