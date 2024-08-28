اختتام أعمال حاضنة "جدارة" للأعمال الاجتماعية

كما أشار إلى دور المجلس وجهوده في خدمة الجمعيات الأهلية متمثلاً بأدواره الثلاثة الرئيسة وشدد على القيمة المضافة التي أضافتها الحاضنة للجمعيات المشاركة، من توفير بيئة مكانية للجمعيات المشاركة شملت ١٧ حاضنة فرعية غطت جميع مناطق المملكة وخمسين ميسرًا مقيمًا وزعوا على هذه الحاضنات، مما مكّن لتوفير تدريب وتأهيل شمل سائر منسوبي الجمعيات، عقب ذلك استعرض الحضور عرضًا مرئيًا يعرض أبرز الإنجازات والأرقام التي حققتها حاضنة جدارة.