"التجمع الأول" يوقع اتفاقية إنشاء العيادات الخارجية في وادي الدواسر

وقّع الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول د. صالح التميمي، اليوم الخميس، اتفاقية شراكة مجتمعية مع علي بن مبارك آل مسن؛ لإنشاء وتجهيز مبنى للعيادات الخارجية في مستشفى وادي الدواسر العام، عن والديه رحمهما الله.
جاء ذلك بحضور المدير التنفيذي المشارك لخدمات الطوارئ بالتجمع د. بدر الداوود، ومدير المستشفى الأخصائي أول ياسر آل شملان.
وتأتي الاتفاقية في إطار حرص "التجمع الأول" على تعزيز مساهمة القطاع غير الربحي في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة 2030، وتمكينه لتقديم الدعم في الخدمات الصحية، مشاركًا للقطاع الحكومي، وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين بجودة وكفاءة عالية وتكامل مع الخدمات التي يقدمها.
وأوضح "التجمع الأول" أن الغرض من توقيع الاتفاقية لزيادة نوع ومستوى العطاء الخيري، وإيجاد الحلول المعززة، ووضع الاستراتيجيات المناسبة لتحقيق التوازن في الشراكات المجتمعية، ولتحفيز العمل التطوعي، وتشجيع الكيانات الخيرية على المشاركة في دعم المبادرات ذات العلاقة.