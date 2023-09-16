بوصلة الاستثمار تتجه لـ "الريث".. "الجبل الأسود" على موعد مع "نزل ريفي" وفق أفضل المعايير

وأوضح رئيس بلدية الريث المهندس سلطان بن سلمان الفيفي، لـ "سبق"، أنه تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 في الترويج للمملكة كوجهة سياحية على الصعيد المحلي والدولي، بما يدعم تنمية القطاع السياحي والاقتصادي، وزيادة معدلات التوظيف، والمساهمة بالناتج المحلي واستقطاب الاستثمارات النوعية، لتنمية الإيرادات، تعمل البلدية على تهيئة مجموعة من المواقع المتميزة، لطرحها في القريب العاجل، سعيًا إلى استقطاب استثمارات نوعية ومبتكرة للمحافظة، لجعلها وجهة سياحية متميزة، تنفيذًا لتوجيهات أمين منطقة جازان المهندس يحيى بن جابر الغزواني.