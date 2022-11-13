أمير تبوك يطلع على أعمال وإنجازات الشؤون الصحية بالمنطقة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، في مكتبه بالإمارة، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي.