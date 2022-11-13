أمير تبوك يطلع على أعمال وإنجازات الشؤون الصحية بالمنطقة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، في مكتبه بالإمارة، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي.
واطلع أمير تبوك، خلال اللقاء، على تقرير مفصل عن أعمال وإنجازات الشؤون الصحية بالمنطقة، الفترة الماضية.
واستمع لشرح مفصل عن سير العمل ونسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها بالمستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة، وكذلك الخدمات العلاجية والمستحدثة المقدمة والإنجازات الفترة الماضية عبر المراكز التخصصية بالمنطقة.
وأشاد بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظمها الله - للقطاع الصحي.
ونوه بجهود وزير الصحة والقائمين على المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة.
من جانبه ثمن الدكتور غرم الله الغامدي، الدعم الذي تحظى به القطاعات الصحية في المنطقة من الأمير فهد بن سلطان، والحث المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.