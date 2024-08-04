"الندوة" توزع 20 ألف وجبة ساخنة على اللاجئين والنازحين في السودان

وأوضح مدير مكتب الندوة في السودان محمد الحبر، أن هذا المشروع يأتي كبادرة إنسانية ومساعدة خيرية للتخفيف من معاناة اللاجئين والنازحين، حيث تم إعداد هذه الوجبات بمعايير عالية الجودة في المكونات والتعبئة والحفظ والتوزيع.