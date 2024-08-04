"الندوة" توزع 20 ألف وجبة ساخنة على اللاجئين والنازحين في السودان

دشن مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي، مشروع توزيع (20,000) وجبة ساخنة على اللاجئين والنازحين المتضررين من الحرب في مراكز الإيواء التي تضم الآلاف منهم في (ولايتي نهر النيل وكسلا) بالسودان.
وأوضح مدير مكتب الندوة في السودان محمد الحبر، أن هذا المشروع يأتي كبادرة إنسانية ومساعدة خيرية للتخفيف من معاناة اللاجئين والنازحين، حيث تم إعداد هذه الوجبات بمعايير عالية الجودة في المكونات والتعبئة والحفظ والتوزيع.
وثمّن الحبر دور المملكة وجهودها الملموسة في مساعدة اللاجئين والنازحين في مختلف مناطق العالم التي تشهد الاضطرابات والأزمات والتهجير القسري وفرار الآلاف بأرواحهم، وأكد أن هذا الدور الكبير جعل من المملكة قبلة العمل الخيري الإنساني في العالم.