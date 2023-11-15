"الندوة العالمية" تؤسس مستشفى لخدمة 40 ألف نسمة بمنطقة "آت باشي" في قيرغيزيا

شرع مكتب "الندوة العالمية للشباب الإسلامي" في قيرغيزيا في بناء وتشييد مستشفى طبي جديد في منطقة (آت باشي) بمحافظة نارين على الحدود القيرغيزية الصينية، التي تبعد عن العاصمة بيشكيك (360) كم.
وصرح مدير مكتب الندوة العالمية في قيرغيزيا، د. محمد ماضي، بأن المستشفى يُعدُّ مشروعًا نوعيًّا ومركزيًّا جديدًا في هذه المنطقة التي تعاني الفقر الشديد، والحاجة الماسة للمشاريع الخدمية والاجتماعية، وعلى رأسها الرعاية الصحية من المستوصفات والعيادات الطبية والمستشفيات.
وقال "ماضي" إن هذا المستشفى يخدم أكثر من (40.000) نسمة، ويضم جميع الخدمات الطبية، من غرف عمليات وغرف تنويم، وكذلك عدد من العيادات الطبية، وصيدلية، إلى جانب الغرف الإدارية الأخرى.. وسيتم تأثيثه -بعون الله- بالأجهزة الطبية اللازمة.
وثمّن "ماضي" جهود "المملكة العربية السعودية" حكومة وشعبًا لدعمها السخي والمتواصل لبرامج الندوة ومشروعاتها التي تخدم المجتمعات، وتقدم لهم الخدمات الحياتية المطلوبة، وعلى رأسها الرعاية الطبية، وتوفير العلاج اللازم لآلاف المرضى والمحتاجين.