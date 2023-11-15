"الندوة العالمية" تؤسس مستشفى لخدمة 40 ألف نسمة بمنطقة "آت باشي" في قيرغيزيا

وصرح مدير مكتب الندوة العالمية في قيرغيزيا، د. محمد ماضي، بأن المستشفى يُعدُّ مشروعًا نوعيًّا ومركزيًّا جديدًا في هذه المنطقة التي تعاني الفقر الشديد، والحاجة الماسة للمشاريع الخدمية والاجتماعية، وعلى رأسها الرعاية الصحية من المستوصفات والعيادات الطبية والمستشفيات.