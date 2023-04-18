محافظ الطائف يشارك المواطنين والمواطنات حزمة فعاليات خلال شهر رمضان المبارك.. هنا تفاصيلها

وتابع: ولم يغفل عمال النظافة وشاركهم إفطاراً جماعياً، أقامته أمانة الطائف لأكثر من 500 عامل نظافة بمنتزه الملك عبد الله بالنسيم، بحضور أمين المحافظة المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي، وذلك بالتعاون والتنسيق بين إدارة المشاركة المجتمعية وجمعية العون الخيرية، في تقدير لدور هذه الفئة وما تقدمه في سبيل نظافة المدينة وضواحيها والحفاظ على البيئة، وتشجيعاً لهم وتحفيزاً لغيرهم من العمالة بما ينعكس إيجاباً على أدائهم في الميدان.