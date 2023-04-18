محافظ الطائف يشارك المواطنين والمواطنات حزمة فعاليات خلال شهر رمضان المبارك.. هنا تفاصيلها

أوضح أمين محافظة، الطائف المهندس ناصر الرحيلي، إن محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أوجد حراكاً إنسانياً وثقافياً واجتماعياً وتنموياً فاعلاً في أنحاء المحافظة خلال الفترة الماضية، وساهم بفاعلية في تنشيط جهود المتطوعين والمتطوعات في الفعاليّات والأنشطة الاجتماعية والثقافية والتوعوية، وجميع المجالات الخدمية سعياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقال: شارك محافظ الطائف خلال الأيام الماضية قادة ومنسوبي القطاعات الأمنية بالمحافظة, إفطارهم الرمضاني في ميدان العلم، تقديراً لما يقومون به من دور أمني خلال الشهر المبارك, وأعطاهم دافعاً لتقديم المزيد من البذل والتفاني لخدمة الوطن، منوهاً بدعم القيادة الرشيدة أيدها الله.
كما قام محافظ الطائف الرئيس الفخري لجمعية كهاتين الخيرية بمشاركة أيتام الجمعية وجبة الإفطار، مشيداً بما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام بأبنائها الأيتام، ورعاية شؤونهم، وتلبية احتياجاتهم. ليلتقي بعدد من مثقفي الطائف من شباب وشابات في أُمسية نظمتها كفاءات.
وتابع: ولم يغفل عمال النظافة وشاركهم إفطاراً جماعياً، أقامته أمانة الطائف لأكثر من 500 عامل نظافة بمنتزه الملك عبد الله بالنسيم، بحضور أمين المحافظة المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي، وذلك بالتعاون والتنسيق بين إدارة المشاركة المجتمعية وجمعية العون الخيرية، في تقدير لدور هذه الفئة وما تقدمه في سبيل نظافة المدينة وضواحيها والحفاظ على البيئة، وتشجيعاً لهم وتحفيزاً لغيرهم من العمالة بما ينعكس إيجاباً على أدائهم في الميدان.
وواصل: رعى برنامج ملتقى الأدباء الذي أطلقته أكاديمية الشعر العربي، وهيئة الأدب والنشر والترجمة، بمشاركة الأدباء والنقاد والمتخصصين لإثراء الأدب في محافظة الطائف، عاصمة الشعر العربي لعام 2022م، بسلسلة من المحاضرات والجلسات الحوارية والنقدية، ومثّل هذا الحدث منصة تفاعلية للمثقفين والأدباء والنقاد.
وكان محافظ الطائف قد افتتح فعاليات عام الشعر العربي 2023م، في المدينة التي رسمت ملامح التاريخ الثقافي العربي، ممثلةً في سوق عكاظ الكرنفال والمسرح الشعري والأدبي العميق وواسع الفضاء.