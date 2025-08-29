هيئة الصحفيين بعسير تنظّم جلسة حوارية بعنوان: "الدبلوماسية والإعلام"

ويحلّ معالي الدكتور علي بن عواض عسيري، سفير خادم الحرمين الشريفين الأسبق لدى لبنان، ضيفًا على الجلسة للحديث عن أبعاد العلاقة بين العمل الدبلوماسي والإعلامي، ودور كل منهما في التأثير وصناعة التكامل بين السياسة الخارجية والرأي العام.