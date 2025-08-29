هيئة الصحفيين بعسير تنظّم جلسة حوارية بعنوان: "الدبلوماسية والإعلام"

تنظّم هيئة الصحفيين السعوديين فرع عسير، مساء الاثنين 1 سبتمبر 2025م، جلسة حوارية بعنوان: "الدبلوماسية والإعلام: بين التأثير والتكامل"، وذلك على مسرح الغرفة التجارية بمدينة أبها، من الساعة 7:00 حتى 8:00 مساءً.
ويحلّ معالي الدكتور علي بن عواض عسيري، سفير خادم الحرمين الشريفين الأسبق لدى لبنان، ضيفًا على الجلسة للحديث عن أبعاد العلاقة بين العمل الدبلوماسي والإعلامي، ودور كل منهما في التأثير وصناعة التكامل بين السياسة الخارجية والرأي العام.
وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود هيئة الصحفيين لتعزيز الحراك الإعلامي بالمنطقة، وفتح قنوات حوار مهني تثري المعرفة والتجربة لدى الإعلاميين والمهتمين، إلى جانب تسليط الضوء على النماذج السعودية الرائدة في مجالي الإعلام والدبلوماسية، وما تعكسه من حضور فاعل للمملكة على المستويين الإقليمي والدولي.