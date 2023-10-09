"صعوبات التعلم" تستعرض حقوق ذوي الإعاقة ضمن برنامج "غراس"

كما تحدث "الشبوي "عن أهم الحقوق منها الحق في إمكانية الوصول الشامل للبيئات المادية المحيطة بهم، والحق في مراعاة متطلباتهم الخاصة عند التعامل مع حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأزمات وحقهم في التعليم بتطبيق المملكة أسلوب التعليم الخاص الموجه لفئات الإعاقة بالإضافة إلى أسلوب دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم العام، وكذلك حقهم في التمتع بالصحة بتوفر جميع الخدمات الصحية بجانب العديد من الخدمات التي كفلت لهم حياة كريمة في ظل حكومتنا الرشيدة رعاها الله تعالى.