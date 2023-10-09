"صعوبات التعلم" تستعرض حقوق ذوي الإعاقة ضمن برنامج "غراس"

نفذت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم لقاء توعوياً (حقوق ذوي الإعاقة) ضمن برنامج غراس قدمه المستشار القانوني المحامي عبيد سرحان الشبوي (عن بعد) بحضور عدد من المتخصصين والتربويين وأولياء الأمور والمهتمين، حيث استعرض فيها مفهوم الإعاقة، حسب ما ورد في الأنظمة الخاصة بذلك، كما بين الحقوق التي أوجبها النظام للأشخاص ذوي الإعاقة ومنها الحق في الصحة والتعليم والعمل... إلخ.
واستعرض "الشبوي" خلال اللقاء عدداً من نماذج الأفعال التي جرمها نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنها الاعتداء عليهم جسدياً، أو مادياً، أو معنوياً، وبين العقوبة التي يتم تطبيقها على من يرتكب أي فعل من هذه الأفعال بحق الأشخاص ذوي الإعاقة. مشيراً بأن المملكة العربية السعودية عملت على تطوير المنظومة التشريعية التي تحفظ حقوق ذوي الإعاقة وتصون مكتسباتهم مع صدور نظام جديد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 1445.
وأضاف "الشبوي" أن هذا النظام شكل إضافة في المنظومة القانونية لأنه جاء متجاوباً مع المستجدات الحديثة التي طرأت بفعل تقدم الزمن وتغير المعطيات لتلبية الاحتياجات الجديدة والمتطورة لفئات ذوي الإعاقة.
كما تحدث "الشبوي "عن أهم الحقوق منها الحق في إمكانية الوصول الشامل للبيئات المادية المحيطة بهم، والحق في مراعاة متطلباتهم الخاصة عند التعامل مع حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأزمات وحقهم في التعليم بتطبيق المملكة أسلوب التعليم الخاص الموجه لفئات الإعاقة بالإضافة إلى أسلوب دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم العام، وكذلك حقهم في التمتع بالصحة بتوفر جميع الخدمات الصحية بجانب العديد من الخدمات التي كفلت لهم حياة كريمة في ظل حكومتنا الرشيدة رعاها الله تعالى.