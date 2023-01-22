خلال شهرين.. إصدار 11 ألف شهادة صحية للعاملين بمنشآت الأغذية بالطائف

وقد تم خلال الشهر الماضي فقط إصدار 5275 شهادة صحية للعاملين بالمنشآت التي لها مباشرة بصحة المواطن والمقيم، وعملت أمانة الطائف على تنفيذ العديد من الجولات التثقيفية للمختصين في الأسواق وقطاع تداول الأغذية وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس، وكافة الأنشطة التي تمسّ الصحة العامة، إضافة إلى تنفيذ جولات توعوية بالمطاعم والمطابخ ومحلات الجزارة وبيع اللحوم الحمراء والبيضاء.