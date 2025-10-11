ثانوية "السروات" بالباحة تحصد جائزة التميز المدرسي

حصدت ثانوية السروات التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة جائزة التميز المدرسي على مستوى مدارس المملكة، وذلك ضمن مشروع التقويم والاعتماد المدرسي الذي تتبناه هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتعاون مع وزارة التعليم.
وجاء هذا التميز بين أكثر من 31 ألف مدرسة على مستوى المملكة، بدعم من أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وتوجيه ومتابعة من المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق حنش الزهراني.
وعبّر مدير ثانوية السروات الأستاذ فهد أحمد الغنيم عن شكره وامتنانه لمقام إمارة المنطقة، والإدارة العامة للتعليم، وأمانة منطقة الباحة، التي كانت جزءًا من هذا التميز، مقدمًا شكره كذلك لشركاء المدرسة من القطاع الخاص والمجتمع المحلي، ولزملائه المعلمين وأبنائه الطلاب على جهودهم في تحقيق هذا الإنجاز.