مشروع "تفطير ودعوة" بالرين يستهدف أكثر من 600 صائم يوميًا من الجاليات المسلمة

وفي الختام، قدم ابن بجاد شكره لهذه الدولة المباركة التي تنتشر فيها مشروعات الإفطار في كل مكان ولله الحمد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي عهده الأمين وفقهما الله، كما قدم شكره لجميع من أسهم ودعم مشروع التفطير ورحلات العمرة وكذلك العاملين والمتطوعين في المشروع سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم.