مشروع "تفطير ودعوة" بالرين يستهدف أكثر من 600 صائم يوميًا من الجاليات المسلمة

يعد مشروع "تفطير ودعوة" التابع لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الرين، إحدى لوحات التكافل الاجتماعي وتوعية الصائمين للجاليات المسلمة من مختلف الجنسيات عبر عدة مواقع منذ قرابة 33 عامًا.
ويتوجه عدد كبير من الصائمين من مختلف الجنسيات يوميًا قبيل المغرب إلى مخيم الدعوة التي سبق تجهيزه وإعداده بشكل مناسب ولائق لاستقبالهم.
ويصاحب مخيمات الإفطار محاضرات علمية وكلمات دعوية مترجمة بعدة لغات مختلفة.
وتحدث رئيس الجمعية الشيخ سعيد بن عبدالله بن بجاد قائلاً: إن المشروع يستهدف إفطار نحو 600 صائم يوميًا في مخيم الدعوة أمام مقر الجمعية، وكذلك في نقطة المسافر على طريق (الرياض - الرين - بيشة)، كما يتم توزيع أكثر من 200 وجبة صائم سفري في عدة مواقع مختلفة.
وبيّن أن سفرة الصائم يُقدم عليها الماء واللبن والتمر والعصير والأرز والدجاج والشوربة والفاكهة والسمبوسة والقهوة والشاي، ويُصاحب الإفطار كلمات دعوية للجاليات المسلمة غير العربية.
وأشار إلى أن المشروع يعمل به قرابة 30 شخصًا يوميًا من المشرفين والمتطوعين والعاملين وبإشراف مباشر من جمعية الدعوة.
وأضاف كما الجمعية تُسيّر رحلات عمرة للجاليات للأفراد والعائلات، انطلق منها خلال العشرة الأيام الأولى من رمضان خمس رحلات وسيتبعها خمس رحلات أيضًا في العشرة أيام المقبلة، بإذن الله تعالى .
وفي الختام، قدم ابن بجاد شكره لهذه الدولة المباركة التي تنتشر فيها مشروعات الإفطار في كل مكان ولله الحمد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي عهده الأمين وفقهما الله، كما قدم شكره لجميع من أسهم ودعم مشروع التفطير ورحلات العمرة وكذلك العاملين والمتطوعين في المشروع سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم.