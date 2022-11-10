ملتقى مكة الثقافي في دورته السابعة يعقد لقاءً مع منسقيه في جدة

ومن المبادرات النوعية: الصالون الثقافي، ويعقد بشكل دوري شهري، بمشاركة عدد من الوزراء الذين يتطرقون إلى المشروعات التطويرية التي تجري حاليًّا في المنطقة، ويُدعى له عدد من الرواد والمهتمين بالثقافة، والتنمية، ووسائل الإعلام، ويناقشون جملة من الأفكار والمقترحات التطويرية لمنطقة مكة.