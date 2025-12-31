الاعتماد المؤسسي الكامل لـ"تقنية جدة" و"تقنية البنات" حتى 2028

حصلت الكلية التقنية بجدة والكلية التقنية للبنات بجدة على الاعتماد المؤسسي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلةً بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب، وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي في نوفمبر 2028م.
ويأتي هذا الاعتماد تتويجًا لجهود التطوير المستمرة والالتزام بتطبيق معايير الجودة المؤسسية في الكليتين، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة البيئة التدريبية ومخرجات التدريب التقني، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
ورفع مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، المهندس حسين بن علي البحيري، التهنئة لقيادات ومنسوبي الكليتين، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التميز المؤسسي ومستوى العمل الاحترافي داخل منشآت التدريب بالمنطقة.
وقال "البحيري": "الاعتماد المؤسسي الكامل إنجاز يعكس الالتزام بالجودة وتطبيق المعايير الوطنية، ويؤكد حرص المؤسسة على تقديم تدريب نوعي يُسهم في تأهيل كوادر وطنية تلبّي احتياجات سوق العمل".
وأضاف أن الإدارة العامة للتدريب بالمنطقة ستواصل دعمها لمبادرات التطوير، بما يضمن استدامة التميز والارتقاء بمنظومة التدريب التقني في مكة المكرمة.