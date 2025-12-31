الاعتماد المؤسسي الكامل لـ"تقنية جدة" و"تقنية البنات" حتى 2028

ورفع مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، المهندس حسين بن علي البحيري، التهنئة لقيادات ومنسوبي الكليتين، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التميز المؤسسي ومستوى العمل الاحترافي داخل منشآت التدريب بالمنطقة.