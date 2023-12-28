مدير "تعليم الطائف" يُشيد بالخطاب الملكي في افتتاح مجلس الشورى

أشاد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، اليوم الخميس، بمضامين الخطاب الملكي الذي ألقاه نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.