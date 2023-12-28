مدير "تعليم الطائف" يُشيد بالخطاب الملكي في افتتاح مجلس الشورى

أشاد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، اليوم الخميس، بمضامين الخطاب الملكي الذي ألقاه نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.
وقال الدكتور "الغامدي": إن الخطاب الملكي تناول أهمية رؤية المملكة 2030 ونهضتها التي تضمنت خططاً واسعة وبرامج اقتصادية واجتماعية تنموية تستهدف إعداد المملكة للمستقبل، وما لها من دور وطني كبير في النهضة بأبناء الوطن وتحقيق الرفعة للوطن.
وأضاف أن الخطاب تضمن رسالة واضحة لأبناء وبنات الوطن، ليتحفزوا بالمشاركة فيها بروح العزيمة والإصرار على النجاح، بغية الإسهام في الحفاظ على المصالح الوطنية وتأمين مستقبل الأجيال القادمة، وما تحقق من إنجازات ريادية عالمية وتنموية ضخمة على مختلف الأصعدة.
ونوه الدكتور "الغامدي"، إلى ما أشار إليه الخطاب الملكي من الاهتمام والاستثمار في قطاع التعليم والتدريب وتزويد أبناء وبنات الوطن بالمعارف والمهارات اللازمة لمتطلبات التنمية؛ ليحصلوا على التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة.
ودعا الدكتور "الغامدي" - الله عز وجل - أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد- حفظهما الله - ويديم على بلادنا نِعم الأمن والأمان والاستقرار تحت ظل رعايتهما الكريمة.