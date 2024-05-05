"تعليم الطائف" يطلق حملة إعلامية ‬ لتعريف المجتمع المحلي بالاختبارات الوطنية

‬يأتي ذلك عبر اللوحات الإلكترونية على الطرق وفي الميادين العامة والشاشات، بالإضافة إلى نشر رسائل اتصالية ومشاعر طلابية عن اختبار نافس في حساب الإدارة على منصة "x"، بالإضافة إلى النشر عبر حسابات أكثر من 1700 مدرسة ومكتب للتعليم.