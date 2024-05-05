"تعليم الطائف" يطلق حملة إعلامية ‬ لتعريف المجتمع المحلي بالاختبارات الوطنية

أطلقت الإدارةُ العامة للتعليم في الطائف الحملةَ الإعلامية التي أطلقها الاتصال المؤسسي بتعريف المجتمع المحلي بالاختبارات الوطنية "نافس".
يأتي ذلك عبر اللوحات الإلكترونية على الطرق وفي الميادين العامة والشاشات، بالإضافة إلى نشر رسائل اتصالية ومشاعر طلابية عن اختبار نافس في حساب الإدارة على منصة "x"، بالإضافة إلى النشر عبر حسابات أكثر من 1700 مدرسة ومكتب للتعليم.
وأوضح المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، على أهمية الاختبارات الوطنية "نافس"، والتي تمثل نواتج التعلم، وتجويد الاختبارات ونتائجها، والدور الفاعل للطلاب والطالبات كشريك أساسي لنجاح العملية التعليمية وتحقيق نتائج متقدمة في الاختبارات الدولية.
وأضاف الدكتور الغامدي: أن الحملة تهدف إلى تحسين مستوى التحصيل العلمي للطلاب والطالبات في المدارس، وتحفيز التنافس الإيجابي بين المدارس والمكاتب للوصول بالطلاب للمنافسة العالمية وتحقيق رؤية المملكة 2030.
وأكّد "الغامدي" على أهمية نتائج الاختبارات الوطنية والدولية، والاهتمام الجيد في المرحلة القادمة؛ لتحقيق مستويات متقدمة تعكس نواتج التعلم للمدرسة، والجهود التعليمية المبذولة من المعلمين والمعلمات في تحسين مستوى التحصيل الدراسي؛ حيث تعتبر مؤشرًا لجودة تحصيل الطلاب وتحقيق نتائج متقدمة للوصول إلى العالمية.
ونوّه إلى ضرورة تثقيف وتبصير الطلاب والطالبات المستهدفين في "الصف الثالث والسادس الابتدائي والثالث متوسط"، وأولياء أمورهم بأهمية الاختبارات الوطنية والدولية ، وأنها تساهم في رفع مستوى المدرسة من خلال برامج ولقاءات تشعر الطالب بأنه الشريك الرئيسي لنجاح الاختبارات، وبالتالي مدرسته.