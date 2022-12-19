تعليم جازان يشارك في المعرض المصاحب لحفل اليوم العالمي لحقوق الإنسان

يستفيد منها أكثر من 173 ألف طالب وطالبة بنسبة 84٪؜ من الطلبة السعوديين و16% من غير السعوديين؛ حيث تهدف جميع البرامج والخدمات التعليمية والتربوية السابقة إلى تحسين المخرجات التعليمية وتركز على أن يمتلك الطالب قدراً عالياً من العلم والمعرفة، إضافة إلى تزويده بمنظومة من القيم الدينية والوطنية والتربوية والاجتماعية التي تعزز من ولائه وانتمائه لدينه ووطنه، وتزوده بمهارات القرن الحادي والعشرين ليكون مخرجنا مواطناً صالحاً ومسلماً سمحاً قادراً على بناء وطنه ومشاركاً في المنافسات العالمية.