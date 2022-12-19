تعليم جازان يشارك في المعرض المصاحب لحفل اليوم العالمي لحقوق الإنسان

شاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان في المعرض المصاحب لحفل اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي نفذه فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة ورعاه نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، تحت شعار "الكرامة والحرية والعدالة للجميع" وذلك بفندق راديسون بلو في مدينة جيزان.
واحتوى ركن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان على أبرز البرامج والخدمات التي يقدمها التعليم للمواطن والمقيم وإحصائية بالعدد الكلي للطلاب والطالبات السعوديين وغير السعوديين إضافة إلى نشرات عن حقوق الطفل في التعليم، وأهم الأدلة والأنظمة التي تحدد التعامل بالأساليب التربوية مع جميع الطلبة في المواقف المختلفة.
وأكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أن التعليم يهتم بالإنسان، ويؤمن بحقه في التعليم سواء كان مواطناً أو مقيماً، لأن التعليم هو بناء الإنسان، ولذلك هي تقدم حزمة من البرامج والخدمات التعليمية والتربوية للطلبة على مدار العام الدراسي كبرنامج الأسبوع التمهيدي والتهيئة الإرشادية لضمان تكيف الطلبة مع بيئاتهم ومراحلهم الجديدة، وبرنامج تنمية الدافعية والذي يهتم برفع المستوى التحصيلي، وكذلك برنامج التوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية، وبرنامج الإرشاد وقت الأزمات، وبرنامج تعزيز السلوك الإيجابي، وبرنامج التوجيه المهني وكلها برامج تقدم باستمرار للطلبة سعوديين وغير سعوديين على حد سواء.
كما أن هناك خدمات متنوعة تقدم لهم كخدمة التواصل الإرشادي ومجالس أولياء الأمور والمعالجات التربوية وخط مساندة الطفل وتعزيز التفوق الدراسي والرعاية الطلابية ومتابعة انتظام الطلبة.
يستفيد منها أكثر من 173 ألف طالب وطالبة بنسبة 84٪ من الطلبة السعوديين و16% من غير السعوديين؛ حيث تهدف جميع البرامج والخدمات التعليمية والتربوية السابقة إلى تحسين المخرجات التعليمية وتركز على أن يمتلك الطالب قدراً عالياً من العلم والمعرفة، إضافة إلى تزويده بمنظومة من القيم الدينية والوطنية والتربوية والاجتماعية التي تعزز من ولائه وانتمائه لدينه ووطنه، وتزوده بمهارات القرن الحادي والعشرين ليكون مخرجنا مواطناً صالحاً ومسلماً سمحاً قادراً على بناء وطنه ومشاركاً في المنافسات العالمية.