الطائف.. ملتقى الابتكار الصحي ينطلق غدًا لتعزيز ريادة الأعمال وتطوير القطاع الصحي

يستعدّ فرع وزارة الصحة بمحافظة الطائف، غدًا، لإطلاق ملتقى الابتكار وتمكين رواد الأعمال في القطاع الصحي، والذي يجمع نخبة من الخبراء والمبتكرين والرياديين في مجال الرعاية الصحية.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز دور الابتكار في تطوير القطاع الصحي ودعم رواد الأعمال من خلال توفير بيئة مثالية لتبادل الأفكار، واستكشاف الفرص، وبناء الشراكات.
ويركز الملتقى على تمكين الرياديين بوسائل وأدوات تساعدهم على تحقيق نجاح مستدام، مع تسليط الضوء على أحدث الابتكارات والتوجهات في القطاع الصحي.
يذكر أن الملتقى سوف ينطلق يوم غدٍ الرابع والعشرين من شهر سبتمبر، ويستمرّ لمدة ثلاثة أيام.