الطائف.. ملتقى الابتكار الصحي ينطلق غدًا لتعزيز ريادة الأعمال وتطوير القطاع الصحي

يستعدّ فرع وزارة الصحة بمحافظة الطائف، غدًا، لإطلاق ملتقى الابتكار وتمكين رواد الأعمال في القطاع الصحي، والذي يجمع نخبة من الخبراء والمبتكرين والرياديين في مجال الرعاية الصحية.