"دور الطالب في تحقيق المواطنة الصالحة".. محاضرة للطلاب المستجدين بجامعة شقراء

واستعرضت المحاضرة أبرز علامات حب الوطن لدى الفرد؛ ومن بينها: الاهتمام بإصلاح نفسه وأهله ومن حوله، وألا يكون عامل إفساد وهدم في المجتمع، واحترام النظام الذي وُضع من أجل مصلحة الناس وحفظًا لهم من الفوضى، وأن يطبق ما يؤمر به إلا إذا كان فيه معصية لله، وأن يطيع ولي أمره في كل ما يصدره من أنظمة لا تخالف الشرع الحنيف، والقيام بمسؤولياته تجاه وطنه بأداء واجباته وحفظ مقدراته.