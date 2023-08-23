"دور الطالب في تحقيق المواطنة الصالحة".. محاضرة للطلاب المستجدين بجامعة شقراء

نظّمت جامعة شقراء، محاضرة افتراضية بعنوان "دور الطالب في تحقيق المواطنة الصالحة"، استهدفت كل الطلاب والطالبات المستجدين بالجامعة، وتناولت مفهوم المواطنة الصالحة وإبراز علامات ومؤشرات الانتماء للوطن.
وتأتي هذه المحاضرة كأحد برامج أسبوع استقبال الطلبة المستجدين بالجامعة، والذي انطلقت فعالياته في أول أيام العام الجامعي الجديد 1445هـ، وتستمر لمدة 5 أيام، وتشمل العديد من البرامج والمبادرات والأنشطة المختلفة.
وتَضمنت هذه الفعاليات محاضرة حول المواطنة الصالحة، والاستدلال بالقدوة الحسنة في المواطنة، وأهمية الدور الإيجابي الذي يقدمه المواطن كدليل على انتمائه وحبه لوطنه، كما تَطَرقت إلى ضرورة سعي الفرد لرفعة الوطن ليكون درعًا حصينًا يتحقق به الأمن والأمان، مع طاعة ولي الأمر، وعدم الانجذاب للأفكار الهدامة ولا للفكر المتطرف الذي يبثه المغرضون في عقول شباب الوطن، وأن يكون المواطن دائمًا متسلحًا بالفكر والعلم والعمل لبناء الوطن، ليكون في مصافّ الأمم المتقدمة.
واستعرضت المحاضرة أبرز علامات حب الوطن لدى الفرد؛ ومن بينها: الاهتمام بإصلاح نفسه وأهله ومن حوله، وألا يكون عامل إفساد وهدم في المجتمع، واحترام النظام الذي وُضع من أجل مصلحة الناس وحفظًا لهم من الفوضى، وأن يطبق ما يؤمر به إلا إذا كان فيه معصية لله، وأن يطيع ولي أمره في كل ما يصدره من أنظمة لا تخالف الشرع الحنيف، والقيام بمسؤولياته تجاه وطنه بأداء واجباته وحفظ مقدراته.