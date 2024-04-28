بشعار "تعرَّف بيئتك".. محافظ القنفذة يُدشِّن فعاليات "أسبوع البيئة"

دشّن محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع فعاليات أسبوع البيئة بالمحافظة، الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، وذلك تحت شعار "تعرَّف بيئتك"، بحضور مديري الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص.
وتشتمل الفعاليات على معرض توعوي على الواجهة البحرية، ومبادرات تشجير المانجروف، ونظافة الشواطئ والجزر، وتوزيع الشتلات والهدايا، ومبادرات تشجير المدارس، وحملات جمع البذور.
وستنطلق الفعاليات بتشجير عدد من المواقع داخل المحافظة، منها تشجير المانجروف، وحملات لجمع البذور، وتوزيع الشتلات والهدايا بمناسبة أسبوع البيئة، إضافة إلى حملات نظافة الشواطئ والجزر، ومبادرات تشجير المدارس، وذلك بمشاركة عدد من المتطوعين وطلاب المدارس.
ونوه المحافظ بالجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة مطالبًا ببذل المزيد من الجهد والتفاني في خدمة أهالي المحافظة. كما دعا جميع المؤسسات والجهات التعاونية، وجميع شرائح المجتمع، للإسهام في حماية البيئة، وترسيخ مفاهيم الوعي حول المخاطر التي تهدد البيئة، وتعزز سبل حمايتها، وتعزز ثقافة الحفاظ على البيئة.
واستعرض مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي، أهم الأنشطة والفعاليات والمبادرات والبرامج التي يعمل عليها المكتب بمناسبة أسبوع البيئة.
فيما أوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن فعاليات أسبوع البيئة تحظى برعاية بالغة؛ لما للبيئة من أهمية في حياة الفرد والمجتمع، وتهدف إلى تحقيق بيئة مزدهرة ومستدامة، تحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع.