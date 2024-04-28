بشعار "تعرَّف بيئتك".. محافظ القنفذة يُدشِّن فعاليات "أسبوع البيئة"

ونوه المحافظ بالجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة مطالبًا ببذل المزيد من الجهد والتفاني في خدمة أهالي المحافظة. كما دعا جميع المؤسسات والجهات التعاونية، وجميع شرائح المجتمع، للإسهام في حماية البيئة، وترسيخ مفاهيم الوعي حول المخاطر التي تهدد البيئة، وتعزز سبل حمايتها، وتعزز ثقافة الحفاظ على البيئة.