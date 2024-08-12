صيانة 770 لعبة أطفال ومعدة للياقة البدنية في الحدائق العامة بالطائف

وأوضحت الأمانة أن فرق الصيانة تتواجد في الميدان؛ للتعامل مع أي طارئ، وسرعة معالجة أي ملاحظات بألعاب الأطفال، كما يتم استبدال بعض الألعاب التالفة؛ حتى يقضي الأطفال أوقاتًا ممتعة في الحدائق والمنتزهات، علاوة على تهيئة كل معدات اللياقة البدنية التي وضعتها الأمانة بجوار مضامير المشي.