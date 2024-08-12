صيانة 770 لعبة أطفال ومعدة للياقة البدنية في الحدائق العامة بالطائف

أكملت أمانة الطائف تنفيذ صيانة أكثر من 770 لعبة من ألعاب الأطفال العامة ومعدات اللياقة البدنية في الحدائق والمنتزهات العامة ومضامير المشي الموزعة بأنحاء المدينة والمواقع السياحية.
جاء ذلك ضمن جهود تهيئة المتنفسات العامة والساحات والمواقع البلدية والسياحية والخدمية والترفيهية.
ووفرت وسائل السلامة العامة في جميع مجاميع ألعاب الأطفال الموزعة في جميع المتنفسات العامة والمواقع السياحية البيئية بمرتفعات المحافظة.
كما تابعت الأداء الأمثل لهذه المرافق التي يرتفع تشغيلها خلال المواسم السياحية، دعمًا للجانب الترفيهي، بما يحقق رغبات الزوار والمرتادين.
وعالجت فرق الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة، مظاهر الخطورة في الألعاب التي تتعرض لتلف بعض الأجزاء جراء التشغيل الكثيف وسوء الاستخدام في أحيان كثيرة، حتى تضمن العمل صيانتها وتوفير وسائل الأمان اللازم لفلذات الأكباد عند استخدام هذه المرافق.
مع دعم العديد من المواقع بألعاب جديدة؛ لتعزيز الفائدة المستدامة من هذه المجموعات التي تحرص الأمانة على صيانتها وتحديثها باستمرار في ظل الإقبال السياحي عليها.
وأهابت الأمانة بأولياء الأمور متابعة أطفالهم عند لهوهم، ومنع أي عبث بالمرافق الترفيهية؛ لضمان عدم حصول أي تلف قد يؤثر على سلامة فلذات الأكباد.
وأوضحت الأمانة أن فرق الصيانة تتواجد في الميدان؛ للتعامل مع أي طارئ، وسرعة معالجة أي ملاحظات بألعاب الأطفال، كما يتم استبدال بعض الألعاب التالفة؛ حتى يقضي الأطفال أوقاتًا ممتعة في الحدائق والمنتزهات، علاوة على تهيئة كل معدات اللياقة البدنية التي وضعتها الأمانة بجوار مضامير المشي.