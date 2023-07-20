"كفى" تدشّن مبادرة "خلك واعي" لتوعية نصف مليون من أهالي المنطقة بأخطار المخدرات

احتفلت جمعية "كفى"، اليوم ،عن بعد، بتدشين مبادرة "خلك واعي"، والتي تهدف لتوعية 500 ألف مستفيد من أهالي منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها بأخطار المخدرات. وحضر الاحتفالَ عبر الزوم مديرُ عام إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة اللواء فهد بن حماد الحماد.
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية "كفى" بمنطقة مكة، عبدالله بن داود الفايز؛ أن "خلك واعي" تسعى لنشر التوعية بأضرار السموم بين أفراد المجتمع والمخاطر الأمنية لاستخدام المخدرات وترويجها، وذلك وفق رؤية المملكة 2030 "نحو مجتمع حيوي"، مقدمًا شكره للقيادة الرشيدة لتوجيهاتها الكريمة في الحدّ من انتشار السموم، ولأمير منطقة مكة المكرمة لموافقته على إقامة هذه الحملة، وللواء الحماد على حضوره ودعمه للمبادرة.
وأوضح الفايز أن "خلك واعي" هي مبادرة تشمل التوعية والتثقيف، والعلاج والاستشارات الطبية، وبرامج الرعاية والتأهيل، وإتاحة فرصة العمل التطوعي، وستنفذ عبر فريق الجمعية ومتطوعيها في الدوائر الحكومية، والأماكن العامة لتجمع الأسر والأصدقاء من حدائق وأسواق، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة جرى تدشينها لرفع الوعي لدى الأسر والمجتمع بأضرار المخدرات، وتحصين جميع الفئات منها، وإرشاد الراغبين في التعافي وتقديم الخدمات التي يستحقّونها، في حين أنها ستعزّز الشراكة المجتمعية بين الجمعية والجهات الحكومية والأهلية لمكافحة السموم بكافة أشكالها.