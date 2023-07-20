"كفى" تدشّن مبادرة "خلك واعي" لتوعية نصف مليون من أهالي المنطقة بأخطار المخدرات

وأوضح الفايز أن "خلك واعي" هي مبادرة تشمل التوعية والتثقيف، والعلاج والاستشارات الطبية، وبرامج الرعاية والتأهيل، وإتاحة فرصة العمل التطوعي، وستنفذ عبر فريق الجمعية ومتطوعيها في الدوائر الحكومية، والأماكن العامة لتجمع الأسر والأصدقاء من حدائق وأسواق، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة جرى تدشينها لرفع الوعي لدى الأسر والمجتمع بأضرار المخدرات، وتحصين جميع الفئات منها، وإرشاد الراغبين في التعافي وتقديم الخدمات التي يستحقّونها، في حين أنها ستعزّز الشراكة المجتمعية بين الجمعية والجهات الحكومية والأهلية لمكافحة السموم بكافة أشكالها.