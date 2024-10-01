"قلبي" تدشن مكتبها الجديد في مكة تلبية لاحتياجات المرضى والزوار والمعتمرين

وفي التفاصيل، قال الدكتور حسين بن علي العنزي المدير التنفيذي للجمعية إن تدشين هذا المكتب يهدف إلى تلبية احتياجات مرضى القلب وتقديم الدعم والرعاية الصحية اللازمة لكل من زوار بيت الله الحرام، بما في ذلك المعتمرون والحجاج، كما سيتم في المكتب الجديد تقديم خدمات طبية متخصصة ومتقدمة لمرضى القلب مع توفير استشارات طبية من خلال فريق طبي متخصص.