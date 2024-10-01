"قلبي" تدشن مكتبها الجديد في مكة تلبية لاحتياجات المرضى والزوار والمعتمرين

دشنت جمعية رعاية مرضى القلب "قلبي" مكتبها الجديد بمنطقة مكة المكرمة، حيث أُقيم حفل التدشين بفندق أبراج الريان المكية، بحضور عددٍ من المتخصصين في القطاع الصحي وغير الربحي.
وفي التفاصيل، قال الدكتور حسين بن علي العنزي المدير التنفيذي للجمعية إن تدشين هذا المكتب يهدف إلى تلبية احتياجات مرضى القلب وتقديم الدعم والرعاية الصحية اللازمة لكل من زوار بيت الله الحرام، بما في ذلك المعتمرون والحجاج، كما سيتم في المكتب الجديد تقديم خدمات طبية متخصصة ومتقدمة لمرضى القلب مع توفير استشارات طبية من خلال فريق طبي متخصص.
وأضاف "العنزي" أن تدشين المكتب الجديد يهدف أيضًا لتعزيز الوعي الصحي من خلال تنظيم حملات وبرامج توعوية لتثقيف المجتمع حول أمراض القلب والوقاية منها، كما سيسعى المكتب بالتعاون مع القطاع الصحي إلى تعزيز التعاون مع المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة من أجل تقديم أفضل الخدمات لمرضى القلب.
يُذكر أن هذا المكتب يعد أول مكاتب الجمعية خارج العاصمة الرياض حيث المركز الرئيس، ويأتي ذلك حرصًا من القائمين على الجمعية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين للوقاية من أمراض القلب وتجنب مضاعفاتها.
هذا وقد شاركت "قلبي" من خلال مكتبها الجديد بمكة في فعالية توعوية بعنوان "صحة القلب عنوان السعادة" برعاية التجمع الصحي بمكة المكرمة وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقلب.
وتضمنت الفعالية ركنًا تعريفيًا بجمعية قلبي وعيادة قلبي المتنقلة لتقديم استشارات طبية، قياس العلامات الحيوية، بالإضافة إلى إجراء أشعة صوتية وتخطيط القلب وشارك بهذه المناسبة 100 متطوع من استشاريين، فنيين، ممارسين صحيين، ومنظمين.