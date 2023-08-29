نجران.. لجنة التوطين تواصل أعمالها في نشاط النقل والخدمات اللوجستية

وأضاف "النعمي" أن اللجنة المشتركة قامت بزيارة 38 منشأة، ووُجِد أن عدد السعوديين العاملين بلغ 76 موظفًا سعوديًا بينهم موظفتان سعوديتان، وبلغ عدد الوافدين 10 وافدين من مختلف الجنسيات، وتم حصر 5 فرص عمل جارٍ تجهيزها وشغلها بالسعوديين، حيث تجاوزت نسب التوطين في المنشآت التي تمت زيارتها 86%.