نجران.. لجنة التوطين تواصل أعمالها في نشاط النقل والخدمات اللوجستية

قامت لجنة توطين الوظائف في منطقة نجران بعمل زيارات ميدانية على نشاط النقل والخدمات اللوجستية، وشملت الحملة منطقة نجران ومحافظة حبونا.
وأوضح أمين عام التوطين عمر النعمي أن الحملة المشتركة تأتي تماشيًا مع توجيهات أمير المنطقة، وذلك من خلال التعاون بين الشركاء في منظومة التوطين من خلال الجولات الميدانية، والتي من شأنها المساعدة على متابعة قرارات التوطين وحصر الفرص الوظيفية والتقليل من نسب البطالة.
وأضاف "النعمي" أن اللجنة المشتركة قامت بزيارة 38 منشأة، ووُجِد أن عدد السعوديين العاملين بلغ 76 موظفًا سعوديًا بينهم موظفتان سعوديتان، وبلغ عدد الوافدين 10 وافدين من مختلف الجنسيات، وتم حصر 5 فرص عمل جارٍ تجهيزها وشغلها بالسعوديين، حيث تجاوزت نسب التوطين في المنشآت التي تمت زيارتها 86%.
ومن جهة أخرى تم ضبط 6 مخالفات خاصة بالشركاء في هيئة النقل.