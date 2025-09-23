برعاية أمير جازان.. الأهالي يحتفلون باليوم الوطني الـ95 ويشاركون في تدشين "مسرح الوطن"

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، مساء اليوم، وبحضور صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، نائب أمير المنطقة، حفل أهالي منطقة جازان بمناسبة اليوم الوطني الـ95 للمملكة، وذلك على المسرح المفتوح بمركز الأمير سلطان الحضاري في مدينة جيزان.