برعاية أمير جازان.. الأهالي يحتفلون باليوم الوطني الـ95 ويشاركون في تدشين "مسرح الوطن"

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، مساء اليوم، وبحضور صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، نائب أمير المنطقة، حفل أهالي منطقة جازان بمناسبة اليوم الوطني الـ95 للمملكة، وذلك على المسرح المفتوح بمركز الأمير سلطان الحضاري في مدينة جيزان.
وخلال الحفل، دشن سمو أمير المنطقة الاسم الجديد للمسرح المفتوح ليُصبح تحت مسمى "مسرح الوطن"، في لفتة رمزية تعكس روح المناسبة الوطنية ومكانتها في قلوب أبناء المنطقة.
وتضمن الحفل العديد من الفقرات المتنوعة، شملت أوبريتًا وطنيًا غنائيًا، إلى جانب عروض فنية وشعبية أبرزها العرضة السعودية، التي شارك فيها سمو الأمير وسمو نائبه، وسط تفاعل كبير من الأهالي الذين عبّروا عن فرحتهم واعتزازهم بالموروث الوطني.
كما اشتملت الفعاليات على عروض فلكلورية ومسيرة وطنية شاركت فيها الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي، إلى جانب إطلاق الألعاب النارية التي أضاءت سماء جازان في مشهد احتفالي مبهج، عكس عمق الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة.