مدير بيئة مكة يُكرم الطالبة "سدن الدوسري" لفوزها في مسابقة "مداك"

كرم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، اليوم الاثنين، طالبة "المتوسطة" سدن بنت صالح الدوسري والفائزة في مسابقة "الفضاء مداك" في مسار النباتات، التي نظمتها وكالة الفضاء السعودية، بمشاركة 80 ألف مشارك من 22 دولة عربية.
وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف: إن مجال البحث والابتكار في المملكة يحظى باهتمام ودعم غير محدود من قِبل القيادة الرشيدة، ما يعزز من مكانتها في مختلف مجالات العلوم والتقنية.
وأضاف، أن المواهب المبدعة تعد من أهم الأصول الرئيسة التي تستند عليها منظومات الابتكار الوطنية والقطاعية في المملكة.
وأوضح أن تكريم الطالبة "سدن الدوسري" يأتي لتحقيقها إنجازًا عربيًا، ولتحفيز الجيل الصاعد من رواد الابتكار في مجالات البيئة والمياه والزراعة، الذي يسعى لتحقيق الأمن المائي والغذائي والاستدامة البيئية.
ولفت إلى استحداث وزارة البيئة برامج الدعم المشتركة لرعاية الموهوبين الفائزين عبر وكالة الوزارة للبحث والابتكار.
وبين أن دعمهم يشمل: إتاحة وصولهم إلى العينات، والمواد البحثية، والبيانات ذات الصلة بأبحاثهم، إلى جانب توفير مساحات عمل لهم في المراكز التابعة للوزارة؛ لاستكمال أنشطتهم البحثية، وربطهم بالباحثين في تلك المراكز، والإسهام في تنمية قدراتهم الريادية، واحتضان مشاريعهم الواعدة ضمن برامج ريادة الأعمال التي تنفذها الوزارة.