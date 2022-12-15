126 مشروعاً علمياً تتنافس بمعرض أولمبياد إبداع للتأهل لمرحلة التصفية النهائية

تتواصل في وادي التقنية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، منافسات المرحلة قبل الأخيرة من الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2023"، الخاصة بالمعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة، لاختيار الأفضل من بينها، للمشاركة في مرحلة التصفية النهائية لأولمبياد إبداع، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) سنوياً، بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم.
وتفصيلاً، يتنافس في المعرض المركزي بالظهران 126 مشروعاً في 21 مجالاً علمياً، تأهلت ضمن 359 مشروعاً، شاركت في مرحلة التحكيم الإلكتروني، ويستعرض الطلبة مشاريعهم العلمية أمام 18 محكماً، من خلال مقابلات فردية، لتقييم وتحكيم المشروعات، وتقديم الدعم العلمي لها، واختيار أفضل 160 مشروعاً من بينها، للانتقال إلى مرحلة التصفية النهائية، التي تنتهي باختيار المشاريع المشاركة في معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة ISEF 2023 بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتهدف مرحلة المعارض المركزية إلى إكساب الطلبة المهارات اللازمة، لرفع مستويات جودة المشاريع المشاركة في التصفية النهائية، من خلال أنشطة تدريبية مركزة، لمرحلة عناصر المشروع العلمي، ومهارات تقديمه.
وتأهل المرشحون لمرحلة المعارض المركزية لأولمبياد إبداع 2023، من بين 146 ألف طالب وطالبة، يمثلون 47 إدارة تعليمية للبنين والبنات، إلى جانب إدارة تعليم المدارس خارج المملكة.