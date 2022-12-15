126 مشروعاً علمياً تتنافس بمعرض أولمبياد إبداع للتأهل لمرحلة التصفية النهائية

وتفصيلاً، يتنافس في المعرض المركزي بالظهران 126 مشروعاً في 21 مجالاً علمياً، تأهلت ضمن 359 مشروعاً، شاركت في مرحلة التحكيم الإلكتروني، ويستعرض الطلبة مشاريعهم العلمية أمام 18 محكماً، من خلال مقابلات فردية، لتقييم وتحكيم المشروعات، وتقديم الدعم العلمي لها، واختيار أفضل 160 مشروعاً من بينها، للانتقال إلى مرحلة التصفية النهائية، التي تنتهي باختيار المشاريع المشاركة في معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة ISEF 2023 بالولايات المتحدة الأمريكية.