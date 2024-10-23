فريق "التدريب التقني" بالباحة يشارك ببطولة الجامعات للشطرنج 2024.. غداً

وأوضحت نائب المدير العام المكلف بتسيير أعمال الإدارة العامة، أمل بنت سعيد الغامدي "إن مشاركة فريقنا في بطولة الجامعات للشطرنج تعكس حرصنا على تطوير القدرات الفكرية والرياضية لمتدربينا ونسعى من خلال هذه البطولات إلى غرس ثقافة التميز والإبداع في أذهان المتدربين وتشجيعهم على التحدي وتطوير مهاراتهم العقلية. كما نفخر بأن نكون جزءاً من هذه الفعالية الهامة، ونأمل أن نحقق نتائج متميزة.