فريق "التدريب التقني" بالباحة يشارك ببطولة الجامعات للشطرنج 2024.. غداً

يشارك فريق التدريب التقنفي والمهني بمنطقة الباحة في بطولة الجامعات للشطرنج 2024، التي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية وتستضيفها جامعة الباحة والتي تبدأ غد 24 أكتوبر وتستمر ثلاثة أيام .
وتأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز المهارات الذهنية وتنمية الإبداع والتفكير الإستراتيجي بين المتدربين.
وتشهد البطولة مشاركة فرق من مختلف الجامعات والكليات في المملكة، حيث يتنافس المشاركون على مستويات عدة في لعبة الشطرنج التي تعد من الرياضات الذهنية المتميزة، وتهدف إلى تعزيز التفكير النقدي والتحليل الإستراتيجي.
وأوضحت نائب المدير العام المكلف بتسيير أعمال الإدارة العامة، أمل بنت سعيد الغامدي "إن مشاركة فريقنا في بطولة الجامعات للشطرنج تعكس حرصنا على تطوير القدرات الفكرية والرياضية لمتدربينا ونسعى من خلال هذه البطولات إلى غرس ثقافة التميز والإبداع في أذهان المتدربين وتشجيعهم على التحدي وتطوير مهاراتهم العقلية. كما نفخر بأن نكون جزءاً من هذه الفعالية الهامة، ونأمل أن نحقق نتائج متميزة.
يشار إلى أن هذه البطولة تأتى ضمن سلسلة من الفعاليات الرياضية التي يسعى الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية من خلالها إلى تعزيز الرياضات غير التقليدية وتطوير المهارات الذهنية للمتدربين في مختلف المجالات.