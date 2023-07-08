بتنظيم من أرزاق لحفظ النعمة والأمانه .. إقامة الاجتماع السادس لجمعيات حفظ النعمه بالمملكة

حيث أوضحت جمعية "أرزاق" أن فكرة المشروع جاءت لتنظيم ملتقى سنوي بين جمعيات حفظ النعمة على مستوى المملكة، يُسهم في تحقيق التكامل بينها، وتوحيد توجهاتها الاستراتيجية، وابتكار وتطوير المشروعات التنموية لحفظ النعمة، والبحث عن سبل تحقيق الاستدامة المالية، وبما يضمن تحقيق التكافل الاجتماعي.