بتنظيم من أرزاق لحفظ النعمة والأمانه .. إقامة الاجتماع السادس لجمعيات حفظ النعمه بالمملكة
تقيم جمعية أرزاق لحفظ النعمة بمدينة الطائف الاجتماع السادس لجمعيات حفظ النعمة على مستوى المملكة بمدينة الطائف 2023، في الفترة من 20 إلى 22 من ذي الحجة، بإشراف من مجلس الجمعيات الأهلية، والمجلس الفرعي التخصصات لجمعيات حفظ النعمة، وتحت رعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأمانة الطائف.
حيث أوضحت جمعية "أرزاق" أن فكرة المشروع جاءت لتنظيم ملتقى سنوي بين جمعيات حفظ النعمة على مستوى المملكة، يُسهم في تحقيق التكامل بينها، وتوحيد توجهاتها الاستراتيجية، وابتكار وتطوير المشروعات التنموية لحفظ النعمة، والبحث عن سبل تحقيق الاستدامة المالية، وبما يضمن تحقيق التكافل الاجتماعي.
أهداف المشروع منها: عرض التجارب الناجحة ومشاركة الخبرات العلمية والعملية بين جمعيات حفظ النعمة وتوحيد التوجهات الاستراتيجية لجمعيات حفظ النعمة وابتكار وتطوير البرامج والمشروعات التنموية لتدوير فائض الطعام وحفظ النعمة وتحقيق المسؤولية المجتمعية بين جمعيات حفظ النعمة والقطاعين الحكومي والخاص والبحث عن سبل تحقيق الاستدامة المالية لجمعيات حفظ النعمة.
مخرجات المشروع
وأضافت الجمعية لتقرير التجارب الناجحة في مجال تدوير فوائض الطعام، وحفظ النعمة وثيقة التوجهات الاستراتيجية وإطار التعاون والعمل المشترك لجمعيات حفظ النعمة. ووثيقة منهجية نشر الوعي المجتمعي لحفظ النعمة وثيقة البرامج والمشروعات المبتكرة في مجال تدوير فوائض الطعام، وحفظ النعمة ووثيقة إطار عمل مشترك لتفعيل المسؤولية المجتمعية بين جمعيات حفظ النعمة والقطاعين الحكومي والخاص.