"الميمي": اليوم الوطني فرصة لتجديد الانتماء والهوية لهذا الوطن المعطاء

أكد فيصل بن عبدالعزيز الميمي عضو الجمعية السعودية للعلوم السياسية، أن الاحتفال باليوم الوطني السعودي 94 تحت شعار "نحلم ونحقّق"، فرصة كبيرة وعظيمة للسعوديين للتعبير عن وطنيتهم وفرحتهم بذلك الحدث، والاحتفال بتاريخهم وإنجازاتهم، وإظهار التنوع الثقافي الغني للمملكة؛ حيث يجتمع الناس من مختلف المناطق لإحياء ذكرى وحدة الوطن وهي تشهد على تقدمه وازدهاره.