"الميمي": اليوم الوطني فرصة لتجديد الانتماء والهوية لهذا الوطن المعطاء

أكد فيصل بن عبدالعزيز الميمي عضو الجمعية السعودية للعلوم السياسية، أن الاحتفال باليوم الوطني السعودي 94 تحت شعار "نحلم ونحقّق"، فرصة كبيرة وعظيمة للسعوديين للتعبير عن وطنيتهم وفرحتهم بذلك الحدث، والاحتفال بتاريخهم وإنجازاتهم، وإظهار التنوع الثقافي الغني للمملكة؛ حيث يجتمع الناس من مختلف المناطق لإحياء ذكرى وحدة الوطن وهي تشهد على تقدمه وازدهاره.
وأضاف: يعتبر اليوم الوطني السعودي من المناسبات الوطنية الهامة التي تحظى باهتمام كبير رسمي وشعبي على أوسع نطاق.
ولفت إلى أن جميع فئات الشعب السعودي تستمدّ من الاحتفال بهذا اليوم المبارك الهمة والنشاط ومتابعة العمل الجادّ والمستمر؛ للحفاظ على تراث الأجداد الذي تم الوصول إليه بتضحيات كافة فئات الشعب السعودي لتحقيق مستقبل باهر للسعودية.