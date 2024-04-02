محافظ بيشة يدشن مبادرة الإبل والخيمة الشعبية

أطلق محافظ بيشة عبدالرحمن بن عبدالله آل حامد الخيمة الشعبية المصاحبة لمبادرة أهل الإبل في محافظة بيشة، والتي تأتي ضمن مبادرة أجاويد ٢، متزامنةً مع عام الإبل ٢٠٢٤ الذي أعلنته وزارة الثقافة، لإبراز القيمة التاريخية والاقتصادية الكبيرة للإبل.
وتأتي مبادرة أهل الإبل في محافظة بيشة ضمن المسار الثاني من مسارات مبادرة أجاويد "وعي"، الذي يهتم بتنمية العقل عبر برامج التوعية المجتمعية في المنصات المختلفة، وإقامة الأمسيات الثقافية والصالونات الأدبية، وتنظيم الأنشطة الاجتماعية الهادفة إلى رفع وعي المجتمع، إضافةً إلى برامج توظيف خبرات المجتمع وأعلامه لنقل المعرفة وعرض التجربة لتحقيق الاستفادة القصوى من خبراتهم وإمكاناتهم.
وتتضمن المبادرة عددًا من الزيارات للعديد من ملاك الابل في المحافظة وتوثيق معلوماتهم وخبراتهم عن الإبل، متزامنةً مع توثيق ما يملكونه من الإبل.
كما يتم استضافة أهل الإبل والشعراء والرواة في الخيمة الشعبية المعدة لذلك، بهدف زيادة الوعي المجتمعي بهذا الموروث التاريخي وإيضاح أهمية الإبل بصفتها من أهم عناصر التراث الثقافي الذي أولته الدولة اهتمامها، وذلك لارتباطها بحياة الشعب السعودي وتراثه.