محافظ بيشة يدشن مبادرة الإبل والخيمة الشعبية

وتأتي مبادرة أهل الإبل في محافظة بيشة ضمن المسار الثاني من مسارات مبادرة أجاويد "وعي"، الذي يهتم بتنمية العقل عبر برامج التوعية المجتمعية في المنصات المختلفة، وإقامة الأمسيات الثقافية والصالونات الأدبية، وتنظيم الأنشطة الاجتماعية الهادفة إلى رفع وعي المجتمع، إضافةً إلى برامج توظيف خبرات المجتمع وأعلامه لنقل المعرفة وعرض التجربة لتحقيق الاستفادة القصوى من خبراتهم وإمكاناتهم.