"أسمنت حائل" تطلق منصّة "أكاديمية إلكترونية" لمنسوبيها

وأضافت: "تحتوي المنصة على ميزة شهادة كفاءة مقابل كل دورة تدريبية يتم اجتيازها، بالإضافة إلى سهولة تجربة المستخدم من خلال تصميم الدورات واستعراض كل منها على حدة، مما يسمح بإعادة المشاهدة من جديد لمراجعة المفاهيم المشروحة في درس سابق وحرية التنقل فيما بين الموضوعات المختلفة التي يريدونها من وقت لآخر دون الاضطرار إلى البحث في ملف فيديو مُجَمَّع يحتوي على الدورة التدريبية بأكملها".