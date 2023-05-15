"أسمنت حائل" تطلق منصّة "أكاديمية إلكترونية" لمنسوبيها

قالت "شركة أسمنت حائل" إنها أطلقت، اليوم الاثنين، منصّة "أكاديمية أسمنت حائل الإلكترونية" لمنسوبيها.
وأوضحت الشركة لـ"سبق"، أن المنصة تأتي امتداداً لمستهدفات "أسمنت حائل" في تهيئة البيئة التدريبية الفعّالة، وتنويع الخيارات التدريبية اللازمة لتحقيق تطلعات الشركة ورأس مالها البشري.
وتابعت: "تهدف المنصّة إلى تقديم برامج تُعنى بتسريع عملية بناء المهارات ونقل المعرفة للموظفين، ويمكن الوصول إليها عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان سواء عن طريق الحاسب الآلي أو الأجهزة اللوحية والمحمولة".
وأضافت: "تحتوي المنصة على ميزة شهادة كفاءة مقابل كل دورة تدريبية يتم اجتيازها، بالإضافة إلى سهولة تجربة المستخدم من خلال تصميم الدورات واستعراض كل منها على حدة، مما يسمح بإعادة المشاهدة من جديد لمراجعة المفاهيم المشروحة في درس سابق وحرية التنقل فيما بين الموضوعات المختلفة التي يريدونها من وقت لآخر دون الاضطرار إلى البحث في ملف فيديو مُجَمَّع يحتوي على الدورة التدريبية بأكملها".
وأشارت الشركة إلى أن المنصة تشتمل أيضاً على أدوات الرسوم التخطيطية والبيانية والتقارير الإجمالية والموجزة لكل متدرب، وتندرج جميعها تحت مسمى "نظام إدارة التعليم"، كما تحتوي على تطبيق تحليل الاحتياج التدريبي بشكل آلي من خلال سلسلة خطوات لوغاريثمية توصي باتباع دورات تدريبية محددة للمستفيدين.
ولفتت إلى استعمالها كذلك على أربعة مجالات رئيسية؛ وهي: دورات الأعمال، والدورات المالية، ودورات الحاسب الآلي، ودورات السلامة المهنية، بالإضافة إلى دورات مبادئ الالتزام بأكثر من 25.000 فيديو تعليمي.