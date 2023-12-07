"بر الرياض" تكرّم 40 متطوعًا من المشاركين في 62 ألف ساعة تطوعية خلال 2023

وتهدف جمعية البر بسائر فروعها إلى ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وتحويله إلى واقع عملي من خلال مجموعة من الأعمال الاجتماعية أهمها : "رعاية الأسر الفقيرة، والسعي إلى تخفيف ما تعانيه بتوفير الغذاء واللباس والأثاث والأجهزة المنزلية وغيرها وإقامة المشروعات الخيرية الموسمية مثل الحقيبة المدرسية وتفطير صائم وزكاة الفطر وكسوة العيد وكسوة الشتاء والاستفادة من لحوم الأضاحي والصدقات الجارية وتوجيهها إلى الوجهة التي يرغبها المتصدق أو إلى غيرها من الأمور الخيرية".