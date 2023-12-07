"بر الرياض" تكرّم 40 متطوعًا من المشاركين في 62 ألف ساعة تطوعية خلال 2023

بالتزامن مع اليوم السعودي والعالمي للتطوع كرّم أمين جمعية البر بالرياض د. ثامر بن غشيان مساء أمس الأربعاء أكثر من 40 متطوعًا ومتطوعة من أصل 1216 مشاركًا في الأعمال التطوعية لعام 2023 بمجموع 590 فرصة تطوعية وبواقع 62448 ساعة تطوعية.
وفي التفاصيل، خصصت الجمعية إحدى منصاتها الإلكترونية للتسجيل في مجالات التطوع بهدف تفعيل طاقات المجتمع، وإثراء الوطن بمنجزات أبنائه وسواعدهم بما يتناسب مع خبراتهم ومهاراتهم كما تتيح المنصة توثيق الساعات التطوعية وإصدار الشهادة إلكترونيًا.
وتهدف جمعية البر بسائر فروعها إلى ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وتحويله إلى واقع عملي من خلال مجموعة من الأعمال الاجتماعية أهمها : "رعاية الأسر الفقيرة، والسعي إلى تخفيف ما تعانيه بتوفير الغذاء واللباس والأثاث والأجهزة المنزلية وغيرها وإقامة المشروعات الخيرية الموسمية مثل الحقيبة المدرسية وتفطير صائم وزكاة الفطر وكسوة العيد وكسوة الشتاء والاستفادة من لحوم الأضاحي والصدقات الجارية وتوجيهها إلى الوجهة التي يرغبها المتصدق أو إلى غيرها من الأمور الخيرية".