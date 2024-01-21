نائب أمير الشرقية يطلع على مشروعات المياه في المنطقة

استقبل نائب أمير الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، في مكتبه بديوان الإمارة، رئيس القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية، المهندس حمدي بن دبشي الشراري، وعددًا من قيادات القطاع.
ونوه نائب أمير المنطقة، إلى ما يحظى به قطاع المياه من دعم وتمكين من القيادة -أيدها الله- للارتقاء بخدمات المياه بشتى مكوناتها ومنظومتها.
وذلك لتحسين جودة الخدمات المائية وتعزيز استدامتها وتعظيم الاستفادة من الموارد والاستثمارات المائية المتاحة، توافقًا مع الاستراتيجية الوطنية للمياه، كأحد محاور رؤية السعودية 2030.
وقدم المهندس "الشراري"، للأمير "سعود"، عرضًا عن الوضع المائي والبيئي بالمنطقة الشرقية، وسير المشروعات بها والتي تتجاوز قيمتها ثمانية مليارات ريال.
إضافة إلى تشغيل ثمان محطات تنقية مصغرة بحي الضاحية بمحافظة البيضاء، والتي ضخت ما يقارب 20 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا، لأكثر من 75 ألفًا من السكان.
وأكد "الشراري"، وجود تنسيق مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة؛ لتوفير كميات إضافية من المياه المحلاة؛ لضخها بحول الله، خلال الأيام المقبلة في عدد من الأحياء بالظهران والخبر والأحساء والقطيف.