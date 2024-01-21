نائب أمير الشرقية يطلع على مشروعات المياه في المنطقة

استقبل نائب أمير الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، في مكتبه بديوان الإمارة، رئيس القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية، المهندس حمدي بن دبشي الشراري، وعددًا من قيادات القطاع.