بالصور.. الجمعية السعودية للسكر تحتفي بنادي الابتسامات الحلوة

وقال "المقبل": "سعدنا هذا اليوم بتكريم المتطوّعين والمتطوّعات الذين دائمًا ما يبرزون فعاليات المملكة بأجمل صورها، وكذلك الذين شاركوا في إبراز فعاليات وأنشطة جمعية السكر والغدد الصماء، ونادي الابتسامات الحلوة، وممن شاركوا في حمل الشعلة الأولمبية السعودية، وكل من شارك في إبراز أنشطة المملكة عامة".